Путин спросил о здоровье губернатора Чибиса, пережившего покушение

Путин поинтересовался здоровьем губернатора Чибиса, пережившего покушение
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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир, топ
Президент РФ Владимир Путин встретился по ВКС с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом Фото:

Президент Владимир Путин встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом начал с вопроса о здоровье. Встреча Путина и Чибиса, который вышел на работу после совершенного на него покушения, состоялась 18 апреля.

«Андрей Владимирович, добрый день. Как чувствуете себя?» — начал разговор Путин.

Чибис ответил, что восстанавливается «на рабочем месте в рабочем режиме». Он доложил Путину о социально-экономическом развитии региона и крупнейших инвестиционных проектах, которые реализуются в Мурманской области.

Покушение на жизнь Андрея Чибиса произошло 4 апреля после встречи с жителями Апатитов. Напавший на губернатора Александр Быданов ударил Чибиса в живот. Позже он сообщил следствию, что сделать это ему сказал голос в голове, а после заявил о личной неприязни к губернатору.

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Президент Владимир Путин встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом начал с вопроса о здоровье. Встреча Путина и Чибиса, который вышел на работу после совершенного на него покушения, состоялась 18 апреля. «Андрей Владимирович, добрый день. Как чувствуете себя?» — начал разговор Путин. Чибис ответил, что восстанавливается «на рабочем месте в рабочем режиме». Он доложил Путину о социально-экономическом развитии региона и крупнейших инвестиционных проектах, которые реализуются в Мурманской области. Покушение на жизнь Андрея Чибиса произошло 4 апреля после встречи с жителями Апатитов. Напавший на губернатора Александр Быданов ударил Чибиса в живот. Позже он сообщил следствию, что сделать это ему сказал голос в голове, а после заявил о личной неприязни к губернатору.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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