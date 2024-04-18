Путин спросил о здоровье губернатора Чибиса, пережившего покушение

Президент Владимир Путин встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом начал с вопроса о здоровье. Встреча Путина и Чибиса, который вышел на работу после совершенного на него покушения, состоялась 18 апреля.
«Андрей Владимирович, добрый день. Как чувствуете себя?» — начал разговор Путин.
Чибис ответил, что восстанавливается «на рабочем месте в рабочем режиме». Он доложил Путину о социально-экономическом развитии региона и крупнейших инвестиционных проектах, которые реализуются в Мурманской области.
Покушение на жизнь Андрея Чибиса произошло 4 апреля после встречи с жителями Апатитов. Напавший на губернатора Александр Быданов ударил Чибиса в живот. Позже он сообщил следствию, что сделать это ему сказал голос в голове, а после заявил о личной неприязни к губернатору.
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