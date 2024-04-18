Кадыров назвал постыдной историю с арестом главы МЧС Чечни

Глава Чечни Кадыров: арест главы МЧС Чечни Цакаева — постыдная история
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Рамзан Кадыров. stock, кадыров рамзан,  stock
Кадыров попросил руководство Дагестана принять меры в отношении виновных Фото:

История с попыткой провокации — постыдная провокация, ведь задержание проводилось в грубейшей форме и без объяснения причин. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Ряд лиц, личности которых нами установлены, попытались провести в грубейшей форме задержание Алихана Гармановича (Цакаева). Все эти действия проводились без объяснения причин, невзирая на то обстоятельство, что Алихан Гарманович не совершал грубого нарушения», — заявил Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что Цакаев не имел при себе документов и удостоверения, так как выехал в свой выходной.

По словам главы Чечни, когда сотрудники поста выяснили, что Цакаев — генерал, они «трусливо разбежались». Кадыров попросил руководство Дагестана принять меры в отношении виновных.

Ранее в Дагестане задержали министра МЧС Чечни генерал-майора Алихана Цакаева. Отмечалось, что он ехал по встречной полосе в состоянии алкогольного опьянения.

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История с попыткой провокации — постыдная провокация, ведь задержание проводилось в грубейшей форме и без объяснения причин. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Ряд лиц, личности которых нами установлены, попытались провести в грубейшей форме задержание Алихана Гармановича (Цакаева). Все эти действия проводились без объяснения причин, невзирая на то обстоятельство, что Алихан Гарманович не совершал грубого нарушения», — заявил Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что Цакаев не имел при себе документов и удостоверения, так как выехал в свой выходной. По словам главы Чечни, когда сотрудники поста выяснили, что Цакаев — генерал, они «трусливо разбежались». Кадыров попросил руководство Дагестана принять меры в отношении виновных. Ранее в Дагестане задержали министра МЧС Чечни генерал-майора Алихана Цакаева. Отмечалось, что он ехал по встречной полосе в состоянии алкогольного опьянения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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