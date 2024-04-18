Кадыров назвал постыдной историю с арестом главы МЧС Чечни

Глава Чечни Кадыров: арест главы МЧС Чечни Цакаева — постыдная история

18 апреля 2024 в 20:01 Размер текста - 17 +

Кадыров попросил руководство Дагестана принять меры в отношении виновных Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики История с попыткой провокации — постыдная провокация, ведь задержание проводилось в грубейшей форме и без объяснения причин. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Ряд лиц, личности которых нами установлены, попытались провести в грубейшей форме задержание Алихана Гармановича (Цакаева). Все эти действия проводились без объяснения причин, невзирая на то обстоятельство, что Алихан Гарманович не совершал грубого нарушения», — заявил Кадыров в своем telegram-канале . Он отметил, что Цакаев не имел при себе документов и удостоверения, так как выехал в свой выходной. По словам главы Чечни, когда сотрудники поста выяснили, что Цакаев — генерал, они «трусливо разбежались». Кадыров попросил руководство Дагестана принять меры в отношении виновных. Ранее в Дагестане задержали министра МЧС Чечни генерал-майора Алихана Цакаева. Отмечалось, что он ехал по встречной полосе в состоянии алкогольного опьянения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

История с попыткой провокации — постыдная провокация, ведь задержание проводилось в грубейшей форме и без объяснения причин. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Ряд лиц, личности которых нами установлены, попытались провести в грубейшей форме задержание Алихана Гармановича (Цакаева). Все эти действия проводились без объяснения причин, невзирая на то обстоятельство, что Алихан Гарманович не совершал грубого нарушения», — заявил Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что Цакаев не имел при себе документов и удостоверения, так как выехал в свой выходной. По словам главы Чечни, когда сотрудники поста выяснили, что Цакаев — генерал, они «трусливо разбежались». Кадыров попросил руководство Дагестана принять меры в отношении виновных. Ранее в Дагестане задержали министра МЧС Чечни генерал-майора Алихана Цакаева. Отмечалось, что он ехал по встречной полосе в состоянии алкогольного опьянения.