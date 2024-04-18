Моор раскрыл, сколько домов в Тюменской области уже пострадали от паводка

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Паводок в Больших Ярках. Казанский район
От паводка уже пострадал 91 дом Фото:
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В Казанском районе Тюменской области по состоянию на 18:00 18 апреля паводком был подтоплен 91 дом. Об этом на канале «Россия 24» рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«„Большая вода“ на максимальных отметках движется по реке Ишим в Казанском районе. Ожидаем ее прихода в населенные пункты в Ишимском районе. На 18:00 18 апреля в Казанском районе подтоплен 91 дом, там самая напряженная ситуация», — рассказал губернатор.

Он также отметил, что в селе Казанское с территории за дамбой еще 17 апреля выехали все люди. Дома освобождены и отключены от электричества.

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В Казанском районе Тюменской области по состоянию на 18:00 18 апреля паводком был подтоплен 91 дом. Об этом на канале «Россия 24» рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор. «„Большая вода“ на максимальных отметках движется по реке Ишим в Казанском районе. Ожидаем ее прихода в населенные пункты в Ишимском районе. На 18:00 18 апреля в Казанском районе подтоплен 91 дом, там самая напряженная ситуация», — рассказал губернатор. Он также отметил, что в селе Казанское с территории за дамбой еще 17 апреля выехали все люди. Дома освобождены и отключены от электричества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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