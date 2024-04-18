Моор раскрыл, сколько домов в Тюменской области уже пострадали от паводка

От паводка уже пострадал 91 дом
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
В Казанском районе Тюменской области по состоянию на 18:00 18 апреля паводком был подтоплен 91 дом. Об этом на канале «Россия 24» рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
«„Большая вода“ на максимальных отметках движется по реке Ишим в Казанском районе. Ожидаем ее прихода в населенные пункты в Ишимском районе. На 18:00 18 апреля в Казанском районе подтоплен 91 дом, там самая напряженная ситуация», — рассказал губернатор.
Он также отметил, что в селе Казанское с территории за дамбой еще 17 апреля выехали все люди. Дома освобождены и отключены от электричества.
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