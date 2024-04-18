На Wildberries начали продавать автомобили

18 апреля 2024 в 20:28 Размер текста - 17 +

Wildberries продает автомобили со скидкой 15% Фото: Анна Майорова © URA.RU На Wildberries стали доступны к продаже первые автомобили. Покупатели могут приобрести транспортные средства со скидкой 15%. Начальная цена самого доступного автомобиля составляет чуть менее двух миллионов рублей. Самый дорогой автомобиль стоит почти четыре миллиона. Компания обещает доставить приобретенный транспорт примерно через месяц, к 23 мая. Доставка осуществляется только курьерской службой и требует полной предоплаты. На Wildberries стартовала продажа автомобилей Wildberries Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Wildberries стали доступны к продаже первые автомобили. Покупатели могут приобрести транспортные средства со скидкой 15%. Начальная цена самого доступного автомобиля составляет чуть менее двух миллионов рублей. Самый дорогой автомобиль стоит почти четыре миллиона. Компания обещает доставить приобретенный транспорт примерно через месяц, к 23 мая. Доставка осуществляется только курьерской службой и требует полной предоплаты.