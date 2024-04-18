На Wildberries начали продавать автомобили

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Сетевая торговля. Екатеринбург, телефон, смартфон, интернет-магазин, wildberries, вайлдберриз
Wildberries продает автомобили со скидкой 15% Фото:

На Wildberries стали доступны к продаже первые автомобили. Покупатели могут приобрести транспортные средства со скидкой 15%.

Начальная цена самого доступного автомобиля составляет чуть менее двух миллионов рублей. Самый дорогой автомобиль стоит почти четыре миллиона.

Компания обещает доставить приобретенный транспорт примерно через месяц, к 23 мая. Доставка осуществляется только курьерской службой и требует полной предоплаты.

На Wildberries стартовала продажа автомобилей
На Wildberries стартовала продажа автомобилей
Фото:

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На Wildberries стали доступны к продаже первые автомобили. Покупатели могут приобрести транспортные средства со скидкой 15%. Начальная цена самого доступного автомобиля составляет чуть менее двух миллионов рублей. Самый дорогой автомобиль стоит почти четыре миллиона. Компания обещает доставить приобретенный транспорт примерно через месяц, к 23 мая. Доставка осуществляется только курьерской службой и требует полной предоплаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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