На Wildberries начали продавать автомобили

Wildberries продает автомобили со скидкой 15%
На Wildberries стали доступны к продаже первые автомобили. Покупатели могут приобрести транспортные средства со скидкой 15%.
Начальная цена самого доступного автомобиля составляет чуть менее двух миллионов рублей. Самый дорогой автомобиль стоит почти четыре миллиона.
Компания обещает доставить приобретенный транспорт примерно через месяц, к 23 мая. Доставка осуществляется только курьерской службой и требует полной предоплаты.
На Wildberries стартовала продажа автомобилей
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