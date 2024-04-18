«Срочно эвакуируйтесь»: три района Кургана рискуют остаться под водой

В Кургане непрерывно звучит сирена, жителям нужно срочно эвакуироваться

18 апреля 2024 в 21:26 Размер текста - 17 +

Жителям трех районов нужно подготовить вещи и покинуть дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В некоторых районах Кургане сирена звучит непрерывно и не по расписанию, передает корреспондент URA.RU. Жителям Кургана нужно срочно эвакуироваться из-за состояния дамбы. «Сирена звучит уже восьмой раз за час», — передает корреспондент URA.RU с места событий. Эвакуация объявлена в микрорайонах Восточный, Малое Чаусово и Вороновка. Если дамбу прорвет, вода пойдет на них. URA.RU предупреждало, что в случае ухудшения ситуации с наводнением сирена может звучать непрерывно. И. о. директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Валерий Земляных добавил, что в таком случае нужно без паники собраться и срочно покинуть территорию в зоне риска подтопления. По расписанию на период ЧС сирена в городе звучит каждые два часа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В некоторых районах Кургане сирена звучит непрерывно и не по расписанию, передает корреспондент URA.RU. Жителям Кургана нужно срочно эвакуироваться из-за состояния дамбы. «Сирена звучит уже восьмой раз за час», — передает корреспондент URA.RU с места событий. Эвакуация объявлена в микрорайонах Восточный, Малое Чаусово и Вороновка. Если дамбу прорвет, вода пойдет на них. URA.RU предупреждало, что в случае ухудшения ситуации с наводнением сирена может звучать непрерывно. И. о. директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Валерий Земляных добавил, что в таком случае нужно без паники собраться и срочно покинуть территорию в зоне риска подтопления. По расписанию на период ЧС сирена в городе звучит каждые два часа.