«Срочно эвакуируйтесь»: три района Кургана рискуют остаться под водой

В Кургане непрерывно звучит сирена, жителям нужно срочно эвакуироваться
© Служба новостей «URA.RU»
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Жителям трех районов нужно подготовить вещи и покинуть дома Фото:
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В некоторых районах Кургане сирена звучит непрерывно и не по расписанию, передает корреспондент URA.RU. Жителям Кургана нужно срочно эвакуироваться из-за состояния дамбы.

«Сирена звучит уже восьмой раз за час», — передает корреспондент URA.RU с места событий. Эвакуация объявлена в микрорайонах Восточный, Малое Чаусово и Вороновка. Если дамбу прорвет, вода пойдет на них.

URA.RU предупреждало, что в случае ухудшения ситуации с наводнением сирена может звучать непрерывно. И. о. директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Валерий Земляных добавил, что в таком случае нужно без паники собраться и срочно покинуть территорию в зоне риска подтопления. По расписанию на период ЧС сирена в городе звучит каждые два часа.

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В некоторых районах Кургане сирена звучит непрерывно и не по расписанию, передает корреспондент URA.RU. Жителям Кургана нужно срочно эвакуироваться из-за состояния дамбы. «Сирена звучит уже восьмой раз за час», — передает корреспондент URA.RU с места событий. Эвакуация объявлена в микрорайонах Восточный, Малое Чаусово и Вороновка. Если дамбу прорвет, вода пойдет на них. URA.RU предупреждало, что в случае ухудшения ситуации с наводнением сирена может звучать непрерывно. И. о. директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Валерий Земляных добавил, что в таком случае нужно без паники собраться и срочно покинуть территорию в зоне риска подтопления. По расписанию на период ЧС сирена в городе звучит каждые два часа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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