В дамбе Кургана появились протечки и отслоения. Видео

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Кировский мост. Укрепление дамбы. Курган, кировский мост, дамба, укрепление, спасательные работы, курган, строительство
По словам губернатора Вадима Шумкова, в некоторых местах дамбы появились протечки Фото:
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В Кургане на участке дамбы в створе микрорайона Вороновка появились протечки и отслоения. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Вадим Шумков.

«Уровень воды в Тоболе на ряде участков превысил максимум 1994 года. Участок дамбы в створе Вороновки, ул. 2-я Маячная, ул. Крупской, построенный в 2014 году, испытывает большую гидравлическую нагрузку по причине резкого подъема уровня воды и оттайки нижней части грунта, ввиду чего проявляются протечки и отслоения», — сообщил Шумков.

Он отметил, что в этом районе организованы аварийные работы. Губернатор попросил эвакуироваться из прилегающих улиц и районов, также он призвал горожан не ходить туда, потому что это будет мешать работам.

На 20:00 18 апреля уровень воды в Тоболе составил 998 см. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Кургане на участке дамбы в створе микрорайона Вороновка появились протечки и отслоения. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Вадим Шумков. «Уровень воды в Тоболе на ряде участков превысил максимум 1994 года. Участок дамбы в створе Вороновки, ул. 2-я Маячная, ул. Крупской, построенный в 2014 году, испытывает большую гидравлическую нагрузку по причине резкого подъема уровня воды и оттайки нижней части грунта, ввиду чего проявляются протечки и отслоения», — сообщил Шумков. Он отметил, что в этом районе организованы аварийные работы. Губернатор попросил эвакуироваться из прилегающих улиц и районов, также он призвал горожан не ходить туда, потому что это будет мешать работам. На 20:00 18 апреля уровень воды в Тоболе составил 998 см. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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