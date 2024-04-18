В дамбе Кургана появились протечки и отслоения. Видео

18 апреля 2024 в 21:01 Размер текста - 17 +

По словам губернатора Вадима Шумкова, в некоторых местах дамбы появились протечки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане на участке дамбы в створе микрорайона Вороновка появились протечки и отслоения. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Вадим Шумков. «Уровень воды в Тоболе на ряде участков превысил максимум 1994 года. Участок дамбы в створе Вороновки, ул. 2-я Маячная, ул. Крупской, построенный в 2014 году, испытывает большую гидравлическую нагрузку по причине резкого подъема уровня воды и оттайки нижней части грунта, ввиду чего проявляются протечки и отслоения», — сообщил Шумков. Он отметил, что в этом районе организованы аварийные работы. Губернатор попросил эвакуироваться из прилегающих улиц и районов, также он призвал горожан не ходить туда, потому что это будет мешать работам. На 20:00 18 апреля уровень воды в Тоболе составил 998 см. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане на участке дамбы в створе микрорайона Вороновка появились протечки и отслоения. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Вадим Шумков. «Уровень воды в Тоболе на ряде участков превысил максимум 1994 года. Участок дамбы в створе Вороновки, ул. 2-я Маячная, ул. Крупской, построенный в 2014 году, испытывает большую гидравлическую нагрузку по причине резкого подъема уровня воды и оттайки нижней части грунта, ввиду чего проявляются протечки и отслоения», — сообщил Шумков. Он отметил, что в этом районе организованы аварийные работы. Губернатор попросил эвакуироваться из прилегающих улиц и районов, также он призвал горожан не ходить туда, потому что это будет мешать работам. На 20:00 18 апреля уровень воды в Тоболе составил 998 см. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.