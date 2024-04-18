Курганские власти объяснили, в каком случае сирена будет звучать беспрерывно. Видео

Курганские власти предупредили, что могут включать сирену беспрерывно

18 апреля 2024 в 19:49 Размер текста - 17 +

Пока в Кургане Сирену включают каждые два часа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане в случае ухудшения ситуации с наводнением сирена может звучать непрерывно. Об этом сообщил и. о. директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Валерий Земляных. «В случае серьезного ухудшения ситуации и повышения рисков для жизни и здоровья населения сирена будет звучать непрерывно. В этом случае нужно не паниковать, спокойно собраться и срочно покинуть территорию в зоне риска подтопления», — объяснил Земляных в видео, опубликованном в telegram-канале областного правительства. По его словам, сирена помогает оповещать население о необходимости эвакуации в безопасные зоны. Земляных добавил, что сейчас сирена в Кургане работает каждые два часа. Ранее URA.RU рассказывало, как определить, о чем именно звучит сирена и как определить уровень опасности по звуку. За актуальными событиями, связанными с паводком, следите в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане в случае ухудшения ситуации с наводнением сирена может звучать непрерывно. Об этом сообщил и. о. директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Валерий Земляных. «В случае серьезного ухудшения ситуации и повышения рисков для жизни и здоровья населения сирена будет звучать непрерывно. В этом случае нужно не паниковать, спокойно собраться и срочно покинуть территорию в зоне риска подтопления», — объяснил Земляных в видео, опубликованном в telegram-канале областного правительства. По его словам, сирена помогает оповещать население о необходимости эвакуации в безопасные зоны. Земляных добавил, что сейчас сирена в Кургане работает каждые два часа. Ранее URA.RU рассказывало, как определить, о чем именно звучит сирена и как определить уровень опасности по звуку. За актуальными событиями, связанными с паводком, следите в онлайн-трансляции URA.RU.