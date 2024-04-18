Курганские власти объяснили, в каком случае сирена будет звучать беспрерывно. Видео

Курганские власти предупредили, что могут включать сирену беспрерывно
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , рупор, сирена, громкоговоритель, воздушная тревога
Пока в Кургане Сирену включают каждые два часа Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане в случае ухудшения ситуации с наводнением сирена может звучать непрерывно. Об этом сообщил и. о. директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Валерий Земляных.

«В случае серьезного ухудшения ситуации и повышения рисков для жизни и здоровья населения сирена будет звучать непрерывно. В этом случае нужно не паниковать, спокойно собраться и срочно покинуть территорию в зоне риска подтопления», — объяснил Земляных в видео, опубликованном в telegram-канале областного правительства.

По его словам, сирена помогает оповещать население о необходимости эвакуации в безопасные зоны. Земляных добавил, что сейчас сирена в Кургане работает каждые два часа.

Ранее URA.RU рассказывало, как определить, о чем именно звучит сирена и как определить уровень опасности по звуку. За актуальными событиями, связанными с паводком, следите в онлайн-трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане в случае ухудшения ситуации с наводнением сирена может звучать непрерывно. Об этом сообщил и. о. директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Валерий Земляных. «В случае серьезного ухудшения ситуации и повышения рисков для жизни и здоровья населения сирена будет звучать непрерывно. В этом случае нужно не паниковать, спокойно собраться и срочно покинуть территорию в зоне риска подтопления», — объяснил Земляных в видео, опубликованном в telegram-канале областного правительства. По его словам, сирена помогает оповещать население о необходимости эвакуации в безопасные зоны. Земляных добавил, что сейчас сирена в Кургане работает каждые два часа. Ранее URA.RU рассказывало, как определить, о чем именно звучит сирена и как определить уровень опасности по звуку. За актуальными событиями, связанными с паводком, следите в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...