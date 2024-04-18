Аварийная бригада устраняет протечки в микрорайоне Вороновка
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В Кургане специалисты пытаются с помощью мешков закрыть подмыв участка дамбы в створе микрорайона Вороновка. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, находящийся на месте.
«Сейчас специалисты и добровольцы пытаются мешками закрыть подмыв насыпи. Работы ведутся в районе путепровода», — рассказал корреспондент.
По данным на 22:00 уровень воды в Тоболе составил 999 см. Как в Кургане спасают дамбу, которая защищает Курган от наводнения, следите в трансляции URA.RU.
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