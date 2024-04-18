Что происходит на дамбе в Кургане. Видео

В Кургане ночью специалисты устраняют протечки в дамбе

18 апреля 2024 в 22:37 Размер текста - 17 +

Аварийная бригада устраняет протечки в микрорайоне Вороновка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане специалисты пытаются с помощью мешков закрыть подмыв участка дамбы в створе микрорайона Вороновка. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, находящийся на месте. «Сейчас специалисты и добровольцы пытаются мешками закрыть подмыв насыпи. Работы ведутся в районе путепровода», — рассказал корреспондент. По данным на 22:00 уровень воды в Тоболе составил 999 см. Как в Кургане спасают дамбу, которая защищает Курган от наводнения, следите в трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане специалисты пытаются с помощью мешков закрыть подмыв участка дамбы в створе микрорайона Вороновка. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, находящийся на месте. «Сейчас специалисты и добровольцы пытаются мешками закрыть подмыв насыпи. Работы ведутся в районе путепровода», — рассказал корреспондент. По данным на 22:00 уровень воды в Тоболе составил 999 см. Как в Кургане спасают дамбу, которая защищает Курган от наводнения, следите в трансляции URA.RU.