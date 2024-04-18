Что происходит на дамбе в Кургане. Видео

В Кургане ночью специалисты устраняют протечки в дамбе
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Малое Чаусово
Аварийная бригада устраняет протечки в микрорайоне Вороновка Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане специалисты пытаются с помощью мешков закрыть подмыв участка дамбы в створе микрорайона Вороновка. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, находящийся на месте.

«Сейчас специалисты и добровольцы пытаются мешками закрыть подмыв насыпи. Работы ведутся в районе путепровода», — рассказал корреспондент.

По данным на 22:00 уровень воды в Тоболе составил 999 см. Как в Кургане спасают дамбу, которая защищает Курган от наводнения, следите в трансляции URA.RU.

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В Кургане специалисты пытаются с помощью мешков закрыть подмыв участка дамбы в створе микрорайона Вороновка. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, находящийся на месте. «Сейчас специалисты и добровольцы пытаются мешками закрыть подмыв насыпи. Работы ведутся в районе путепровода», — рассказал корреспондент. По данным на 22:00 уровень воды в Тоболе составил 999 см. Как в Кургане спасают дамбу, которая защищает Курган от наводнения, следите в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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