Рекордное наводнение в Кургане произошло из-за строительства дамбы

18 апреля 2024 в 23:18 Размер текста - 17 +

Раньше наводнения в Кургане происходили по-другому из-за отсутствия дамбы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане уровень воды в реке Тобол стал рекордным для XXI века из-за того, что была построена дамба. Такую гипотезу в своей группе в соцсети «ВКонтакте» опубликовал синоптик-любитель Илья Винштейн. «Дело в том, что пойма Тобола в границах Кургана похожа на большой резервуар, который с юга и востока ограничен двумя узкими местами. На юге это участок у села Нагорское, где начинается курганское водохранилище. На востоке — Омский мост. В 1994 году в Восточном не было такой дамбы, какая есть сейчас. Новая дамба еще больше сузила восточную часть поймы. Скорость поступления воды на пойму больше, чем скорость ее ухода», — предположил Винштейн. Он отметил, что не претендует на абсолютную научность. Синоптик сообщил, что такого резкого роста, который начался 14 апреля, не было даже во время крупного наводнения в 1994 году. Сейчас вода не может быстро уйти. По его словам, уровни между Курганом и Кетово выравниваются из-за заполнения поймы. Раньше можно было спрогнозировать уход воды, опираясь на пост в селе Бараба, но в этом году вода через участок поймы прошла мимо него. «Таким образом, сейчас уровень близок к 1994 году, а рельеф поймы уже далеко не 1994 год. Поэтому вода начинает скапливаться на ней. Поступает больше, чем уходит. Поэтому топит те участки, которые раньше не топило», — добавил синоптик. На 22:00 18 апреля уровень воды в Тоболе составил 999 см. Следите за актуальной информацией о паводке в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане уровень воды в реке Тобол стал рекордным для XXI века из-за того, что была построена дамба. Такую гипотезу в своей группе в соцсети «ВКонтакте» опубликовал синоптик-любитель Илья Винштейн. «Дело в том, что пойма Тобола в границах Кургана похожа на большой резервуар, который с юга и востока ограничен двумя узкими местами. На юге это участок у села Нагорское, где начинается курганское водохранилище. На востоке — Омский мост. В 1994 году в Восточном не было такой дамбы, какая есть сейчас. Новая дамба еще больше сузила восточную часть поймы. Скорость поступления воды на пойму больше, чем скорость ее ухода», — предположил Винштейн. Он отметил, что не претендует на абсолютную научность. Синоптик сообщил, что такого резкого роста, который начался 14 апреля, не было даже во время крупного наводнения в 1994 году. Сейчас вода не может быстро уйти. По его словам, уровни между Курганом и Кетово выравниваются из-за заполнения поймы. Раньше можно было спрогнозировать уход воды, опираясь на пост в селе Бараба, но в этом году вода через участок поймы прошла мимо него. «Таким образом, сейчас уровень близок к 1994 году, а рельеф поймы уже далеко не 1994 год. Поэтому вода начинает скапливаться на ней. Поступает больше, чем уходит. Поэтому топит те участки, которые раньше не топило», — добавил синоптик. На 22:00 18 апреля уровень воды в Тоболе составил 999 см. Следите за актуальной информацией о паводке в онлайн-трансляции URA.RU.