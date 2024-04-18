Курганцы готовятся к укреплению дамбы под песни SHAMAN’a. Видео

18 апреля 2024 в 23:55 Размер текста - 17 +

Дамбу дополнительно укрепляют, чтобы избежать прорыва Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Добровольцы и спасатели фасуют мешки с песком для укрепления дамбы в Кургане под песни российского певца SHAMAN’a. Об этом сообщают в соцсети. «Курганцы укрепляют дамбу под песни SHAMAN’a. Работы активно идут около Богоявленского Собора», — сообщается в telegram-канале «Короче, Курган». Видео опубликовало издание «Область 45». Уточняется, что около Богоявленского Собора находится место фасовки и складирования мешков с песком. Позже укрепления грузят в машины и отвозят в те места, где они необходимы. В Кургане на участке дамбы в Вороновке появились протечки и отслоения. Власти пытаются предотвратить прорыв дамбы и затопление города в трех микрорайонах — Восточном, Мало-Чаусово и Вороновке. О том, что происходит на месте событий — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Добровольцы и спасатели фасуют мешки с песком для укрепления дамбы в Кургане под песни российского певца SHAMAN’a. Об этом сообщают в соцсети. «Курганцы укрепляют дамбу под песни SHAMAN’a. Работы активно идут около Богоявленского Собора», — сообщается в telegram-канале «Короче, Курган». Видео опубликовало издание «Область 45». Уточняется, что около Богоявленского Собора находится место фасовки и складирования мешков с песком. Позже укрепления грузят в машины и отвозят в те места, где они необходимы. В Кургане на участке дамбы в Вороновке появились протечки и отслоения. Власти пытаются предотвратить прорыв дамбы и затопление города в трех микрорайонах — Восточном, Мало-Чаусово и Вороновке. О том, что происходит на месте событий — в онлайн-трансляции URA.RU.