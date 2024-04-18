18 апреля 2024

Курганцы готовятся к укреплению дамбы под песни SHAMAN’a. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Малое Чаусово
Дамбу дополнительно укрепляют, чтобы избежать прорыва Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Добровольцы и спасатели фасуют мешки с песком для укрепления дамбы в Кургане под песни российского певца SHAMAN’a. Об этом сообщают в соцсети.

«Курганцы укрепляют дамбу под песни SHAMAN’a. Работы активно идут около Богоявленского Собора», — сообщается в telegram-канале «Короче, Курган». Видео опубликовало издание «Область 45».

Уточняется, что около Богоявленского Собора находится место фасовки и складирования мешков с песком. Позже укрепления грузят в машины и отвозят в те места, где они необходимы.

В Кургане на участке дамбы в Вороновке появились протечки и отслоения. Власти пытаются предотвратить прорыв дамбы и затопление города в трех микрорайонах — Восточном, Мало-Чаусово и Вороновке. О том, что происходит на месте событий — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Добровольцы и спасатели фасуют мешки с песком для укрепления дамбы в Кургане под песни российского певца SHAMAN’a. Об этом сообщают в соцсети. «Курганцы укрепляют дамбу под песни SHAMAN’a. Работы активно идут около Богоявленского Собора», — сообщается в telegram-канале «Короче, Курган». Видео опубликовало издание «Область 45». Уточняется, что около Богоявленского Собора находится место фасовки и складирования мешков с песком. Позже укрепления грузят в машины и отвозят в те места, где они необходимы. В Кургане на участке дамбы в Вороновке появились протечки и отслоения. Власти пытаются предотвратить прорыв дамбы и затопление города в трех микрорайонах — Восточном, Мало-Чаусово и Вороновке. О том, что происходит на месте событий — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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