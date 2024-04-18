На концерте Гуфа в Екатеринбурге едва не избили фаната, запрыгнувшего на сцену

В Екатеринбурге на концерте рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) фанат залез на сцену и спрыгнул с нее, задев ногой лицо девочки. За это на него готовы были наброситься в толпе, но артист попросил не делать этого. Происходящее очевидцы сняли на видео.
«Сегодня (18 апреля — прим. URA.RU) на концерте Гуфа неизвестный запрыгнул на сцену и спрыгнул с нее, задев ногой лицо девчонки. Реакция зала была моментальная, которую подхватил Гуф, другие исполнители и его команда», — передает telegram-канал «Бандитский центр 18+».
«Все нормально, не бейте только пацана, пожалуйста», — сказал со сцены артист. В это время толпа начала толкать парня, после чего сотрудник службы безопасности вывел его из зала.
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