Уровень воды в Тоболе в Кургане приблизился к наводнению 1994 года

19 апреля 2024 в 02:09 Размер текста - 17 +

Уровень воды в Тоболе поднялся на два сантиметра за два часа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана в 02:00 составил 1004 сантиметра. До паводка 1994 года осталось два сантиметра. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 19 апреля в 02:00: 1004 сантиметра», — указано на карте. В Барабе Кетовского округа вода убыла на два сантиметра. Сообщалось, что уровень воды в Кургане превысил отметку в 10 метров. В двух местах дамбы образовались протечки, а в микрорайоне Вороновка более 100 спасателей стараются как можно быстрее восстановить сооружение. Главное о наводнении в Кургане и регионе — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана в 02:00 составил 1004 сантиметра. До паводка 1994 года осталось два сантиметра. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 19 апреля в 02:00: 1004 сантиметра», — указано на карте. В Барабе Кетовского округа вода убыла на два сантиметра. Сообщалось, что уровень воды в Кургане превысил отметку в 10 метров. В двух местах дамбы образовались протечки, а в микрорайоне Вороновка более 100 спасателей стараются как можно быстрее восстановить сооружение. Главное о наводнении в Кургане и регионе — в онлайн-трансляции URA.RU.