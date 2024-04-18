18 апреля 2024

Уровень воды в Тоболе в Кургане приблизился к наводнению 1994 года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подъем воды на берегу у деревни Бараба. Курганская область, половодье, паводок, наводнение, Подъем воды
Уровень воды в Тоболе поднялся на два сантиметра за два часа Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана в 02:00 составил 1004 сантиметра. До паводка 1994 года осталось два сантиметра. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024».

«Курган, река Тобол. Уровень воды 19 апреля в 02:00: 1004 сантиметра», — указано на карте. В Барабе Кетовского округа вода убыла на два сантиметра.

Сообщалось, что уровень воды в Кургане превысил отметку в 10 метров. В двух местах дамбы образовались протечки, а в микрорайоне Вороновка более 100 спасателей стараются как можно быстрее восстановить сооружение. Главное о наводнении в Кургане и регионе — в онлайн-трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана в 02:00 составил 1004 сантиметра. До паводка 1994 года осталось два сантиметра. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 19 апреля в 02:00: 1004 сантиметра», — указано на карте. В Барабе Кетовского округа вода убыла на два сантиметра. Сообщалось, что уровень воды в Кургане превысил отметку в 10 метров. В двух местах дамбы образовались протечки, а в микрорайоне Вороновка более 100 спасателей стараются как можно быстрее восстановить сооружение. Главное о наводнении в Кургане и регионе — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...