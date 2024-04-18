Уровень воды в Тоболе в Кургане приблизился к наводнению 1994 года

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана в 02:00 составил 1004 сантиметра. До паводка 1994 года осталось два сантиметра. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024».
«Курган, река Тобол. Уровень воды 19 апреля в 02:00: 1004 сантиметра», — указано на карте. В Барабе Кетовского округа вода убыла на два сантиметра.
Сообщалось, что уровень воды в Кургане превысил отметку в 10 метров. В двух местах дамбы образовались протечки, а в микрорайоне Вороновка более 100 спасателей стараются как можно быстрее восстановить сооружение. Главное о наводнении в Кургане и регионе — в онлайн-трансляции URA.RU.
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Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана в 02:00 составил 1004 сантиметра. До паводка 1994 года осталось два сантиметра. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 19 апреля в 02:00: 1004 сантиметра», — указано на карте. В Барабе Кетовского округа вода убыла на два сантиметра. Сообщалось, что уровень воды в Кургане превысил отметку в 10 метров. В двух местах дамбы образовались протечки, а в микрорайоне Вороновка более 100 спасателей стараются как можно быстрее восстановить сооружение. Главное о наводнении в Кургане и регионе — в онлайн-трансляции URA.RU.