18 апреля 2024

Бастрыкин заинтересовался травлей подростка в школе Тобольска

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкин поставил на контроль проверку сотрудников школы Тобольска, где избивали и травили подростка Фото:

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку подростков и сотрудников школы Тобольска (Тюменская область), где избивали и травили 15-летнего мальчика. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

«С 2022 года мальчик, обучающийся в одной из школ в городе Тобольске, неоднократно подвергался избиению, травле и совершению других противоправных действий со стороны сверстников. … В СУ СК России по Тюменской области проводилась процессуальная проверка, по ее результатам в возбуждении уголовного дела отказано в связи с недостижением фигурантами возраста уголовной ответственности. Кроме того, по поступившему обращению о халатности работников образовательного учреждения начата процессуальная проверка», — написано в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что, из-за постоянной травли, подростка вынужденно перевели на домашнее обучение. Мать мальчика обращалась в администрацию школы, но это не принесло результатов и виновные лица к ответственности привлечены не были.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку подростков и сотрудников школы Тобольска (Тюменская область), где избивали и травили 15-летнего мальчика. Об этом сообщили в информационном центре СК России. «С 2022 года мальчик, обучающийся в одной из школ в городе Тобольске, неоднократно подвергался избиению, травле и совершению других противоправных действий со стороны сверстников. … В СУ СК России по Тюменской области проводилась процессуальная проверка, по ее результатам в возбуждении уголовного дела отказано в связи с недостижением фигурантами возраста уголовной ответственности. Кроме того, по поступившему обращению о халатности работников образовательного учреждения начата процессуальная проверка», — написано в telegram-канале ведомства. Уточняется, что, из-за постоянной травли, подростка вынужденно перевели на домашнее обучение. Мать мальчика обращалась в администрацию школы, но это не принесло результатов и виновные лица к ответственности привлечены не были.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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