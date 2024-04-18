Бастрыкин заинтересовался травлей подростка в школе Тобольска

19 апреля 2024 в 01:09 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поставил на контроль проверку сотрудников школы Тобольска, где избивали и травили подростка Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку подростков и сотрудников школы Тобольска (Тюменская область), где избивали и травили 15-летнего мальчика. Об этом сообщили в информационном центре СК России. «С 2022 года мальчик, обучающийся в одной из школ в городе Тобольске, неоднократно подвергался избиению, травле и совершению других противоправных действий со стороны сверстников. … В СУ СК России по Тюменской области проводилась процессуальная проверка, по ее результатам в возбуждении уголовного дела отказано в связи с недостижением фигурантами возраста уголовной ответственности. Кроме того, по поступившему обращению о халатности работников образовательного учреждения начата процессуальная проверка», — написано в telegram-канале ведомства. Уточняется, что, из-за постоянной травли, подростка вынужденно перевели на домашнее обучение. Мать мальчика обращалась в администрацию школы, но это не принесло результатов и виновные лица к ответственности привлечены не были. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку подростков и сотрудников школы Тобольска (Тюменская область), где избивали и травили 15-летнего мальчика. Об этом сообщили в информационном центре СК России. «С 2022 года мальчик, обучающийся в одной из школ в городе Тобольске, неоднократно подвергался избиению, травле и совершению других противоправных действий со стороны сверстников. … В СУ СК России по Тюменской области проводилась процессуальная проверка, по ее результатам в возбуждении уголовного дела отказано в связи с недостижением фигурантами возраста уголовной ответственности. Кроме того, по поступившему обращению о халатности работников образовательного учреждения начата процессуальная проверка», — написано в telegram-канале ведомства. Уточняется, что, из-за постоянной травли, подростка вынужденно перевели на домашнее обучение. Мать мальчика обращалась в администрацию школы, но это не принесло результатов и виновные лица к ответственности привлечены не были.