18 апреля 2024

В микрорайоне Кургана вода подбирается к многоэтажкам. Видео

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Укрепление дамбы от Омского моста до Бульвара Солнечный. Курган, дамба кургана, строительство
В дамбе образовалась протечка Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В микрорайоне Западный в Кургане вода подбирается к жилым многоэтажкам. Жители домов эвакуируются.

«Вода подбирается к многоэтажкам в Западном. Люди своими силами пытаются бороться с паводком, укрепляя дамбу мешками. Есть вероятность затопления первых этажей, жители эвакуируются», — сообщается в telegram-канале Ural Mash.

Уровень воды в Кургане достиг отметки 1002 сантиметра. Протечки в дамбе обнаружены в микрорайонах Западный и Вороновка. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В микрорайоне Западный в Кургане вода подбирается к жилым многоэтажкам. Жители домов эвакуируются. «Вода подбирается к многоэтажкам в Западном. Люди своими силами пытаются бороться с паводком, укрепляя дамбу мешками. Есть вероятность затопления первых этажей, жители эвакуируются», — сообщается в telegram-канале Ural Mash. Уровень воды в Кургане достиг отметки 1002 сантиметра. Протечки в дамбе обнаружены в микрорайонах Западный и Вороновка. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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