В микрорайоне Кургана вода подбирается к многоэтажкам. Видео

19 апреля 2024 в 01:39 Размер текста - 17 +

В дамбе образовалась протечка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В микрорайоне Западный в Кургане вода подбирается к жилым многоэтажкам. Жители домов эвакуируются. «Вода подбирается к многоэтажкам в Западном. Люди своими силами пытаются бороться с паводком, укрепляя дамбу мешками. Есть вероятность затопления первых этажей, жители эвакуируются», — сообщается в telegram-канале Ural Mash. Уровень воды в Кургане достиг отметки 1002 сантиметра. Протечки в дамбе обнаружены в микрорайонах Западный и Вороновка. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В микрорайоне Западный в Кургане вода подбирается к жилым многоэтажкам. Жители домов эвакуируются. «Вода подбирается к многоэтажкам в Западном. Люди своими силами пытаются бороться с паводком, укрепляя дамбу мешками. Есть вероятность затопления первых этажей, жители эвакуируются», — сообщается в telegram-канале Ural Mash. Уровень воды в Кургане достиг отметки 1002 сантиметра. Протечки в дамбе обнаружены в микрорайонах Западный и Вороновка. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.