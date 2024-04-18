В дамбе образовалась протечка
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В микрорайоне Западный в Кургане вода подбирается к жилым многоэтажкам. Жители домов эвакуируются.
«Вода подбирается к многоэтажкам в Западном. Люди своими силами пытаются бороться с паводком, укрепляя дамбу мешками. Есть вероятность затопления первых этажей, жители эвакуируются», — сообщается в telegram-канале Ural Mash.
Уровень воды в Кургане достиг отметки 1002 сантиметра. Протечки в дамбе обнаружены в микрорайонах Западный и Вороновка. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
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