Уровень воды в Кургане достиг рекордного наводнения 1994 года

19 апреля 2024 в 04:05 Размер текста - 17 +

Уровень воды составляет 1006 сантиметров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Река Тобол в районе Кургана поднялась до отметки 1006 сантиметров. Такой же уровень воды был во время рекордного наводнения 1994 года. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 19 апреля в 04:00: 1006 сантиметров», — указано на карте. В Барабе Кетовского округа уровень воды составляет 383 сантиметра. В 1994 году в Кургане был такой же уровень воды. На некоторых участках уровень воды в Тоболе уже превысил максимум 1994 года и отметку в 10 метров. В Кетовском округе в районе деревни Санаторная уровень воды сохраняется выше 11 метров, а в районе Кетово и Крюково — выше 10 метров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Река Тобол в районе Кургана поднялась до отметки 1006 сантиметров. Такой же уровень воды был во время рекордного наводнения 1994 года. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 19 апреля в 04:00: 1006 сантиметров», — указано на карте. В Барабе Кетовского округа уровень воды составляет 383 сантиметра. В 1994 году в Кургане был такой же уровень воды. На некоторых участках уровень воды в Тоболе уже превысил максимум 1994 года и отметку в 10 метров. В Кетовском округе в районе деревни Санаторная уровень воды сохраняется выше 11 метров, а в районе Кетово и Крюково — выше 10 метров.