Владелец ММК Рашников вошел в топ-20 богатейших россиян от Forbes

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Отчетно-выборная конференция Челябинского СПП. Челябинск, рашников виктор
Виктор Рашников стал еще богаче Фото:

Председатель совета директоров и основной совладелец ММК (Магнитогорск, Челябинская область) Виктор Рашников вошел в обновленный рейтинг самых богатых российских бизнесменов по версии Forbes. В опубликованном издании списке из 20 человек он занимает 13 место.

«Состояние 75-летнего Рашникова увеличилось и составляет 10,6 млрд долларов. Чистая прибыль ММК за 2023 год выросла почти на 70% — до 118,4 млрд рублей», — сообщает издание. По состоянию на январь Bloomberg оценивал состояние челябинца в 9,87 млрд долларов, а годом ранее — в 8,79 млрд долларов США.

На 12-месте рейтинга Forbes 58-летний золотодобытчик Сулейман Керимов и семья — 10,7 млрд долларов. Следующую за Рашниковым «ступеньку» занимает 68-летний Леонид Федун («Лукойл») с 10,5 млрд долларов.

Основным активом Рашникова является Магнитогорский металлургический комбинат. В 2023 году предприятие вошло в число лучших работодателей РФ, также высоко оценен экологический проект ММК. В городе за счет средств Рашникова и ММК создается парк «Притяжение».

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Председатель совета директоров и основной совладелец ММК (Магнитогорск, Челябинская область) Виктор Рашников вошел в обновленный рейтинг самых богатых российских бизнесменов по версии Forbes. В опубликованном издании списке из 20 человек он занимает 13 место. «Состояние 75-летнего Рашникова увеличилось и составляет 10,6 млрд долларов. Чистая прибыль ММК за 2023 год выросла почти на 70% — до 118,4 млрд рублей», — сообщает издание. По состоянию на январь Bloomberg оценивал состояние челябинца в 9,87 млрд долларов, а годом ранее — в 8,79 млрд долларов США. На 12-месте рейтинга Forbes 58-летний золотодобытчик Сулейман Керимов и семья — 10,7 млрд долларов. Следующую за Рашниковым «ступеньку» занимает 68-летний Леонид Федун («Лукойл») с 10,5 млрд долларов. Основным активом Рашникова является Магнитогорский металлургический комбинат. В 2023 году предприятие вошло в число лучших работодателей РФ, также высоко оценен экологический проект ММК. В городе за счет средств Рашникова и ММК создается парк «Притяжение».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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