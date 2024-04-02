Владелец ММК Рашников вошел в топ-20 богатейших россиян от Forbes

02 апреля 2024 в 17:59 Размер текста - 17 +

Виктор Рашников стал еще богаче Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель совета директоров и основной совладелец ММК (Магнитогорск, Челябинская область) Виктор Рашников вошел в обновленный рейтинг самых богатых российских бизнесменов по версии Forbes. В опубликованном издании списке из 20 человек он занимает 13 место. «Состояние 75-летнего Рашникова увеличилось и составляет 10,6 млрд долларов. Чистая прибыль ММК за 2023 год выросла почти на 70% — до 118,4 млрд рублей», — сообщает издание. По состоянию на январь Bloomberg оценивал состояние челябинца в 9,87 млрд долларов, а годом ранее — в 8,79 млрд долларов США. На 12-месте рейтинга Forbes 58-летний золотодобытчик Сулейман Керимов и семья — 10,7 млрд долларов. Следующую за Рашниковым «ступеньку» занимает 68-летний Леонид Федун («Лукойл») с 10,5 млрд долларов. Основным активом Рашникова является Магнитогорский металлургический комбинат. В 2023 году предприятие вошло в число лучших работодателей РФ, также высоко оценен экологический проект ММК. В городе за счет средств Рашникова и ММК создается парк «Притяжение». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель совета директоров и основной совладелец ММК (Магнитогорск, Челябинская область) Виктор Рашников вошел в обновленный рейтинг самых богатых российских бизнесменов по версии Forbes. В опубликованном издании списке из 20 человек он занимает 13 место. «Состояние 75-летнего Рашникова увеличилось и составляет 10,6 млрд долларов. Чистая прибыль ММК за 2023 год выросла почти на 70% — до 118,4 млрд рублей», — сообщает издание. По состоянию на январь Bloomberg оценивал состояние челябинца в 9,87 млрд долларов, а годом ранее — в 8,79 млрд долларов США. На 12-месте рейтинга Forbes 58-летний золотодобытчик Сулейман Керимов и семья — 10,7 млрд долларов. Следующую за Рашниковым «ступеньку» занимает 68-летний Леонид Федун («Лукойл») с 10,5 млрд долларов. Основным активом Рашникова является Магнитогорский металлургический комбинат. В 2023 году предприятие вошло в число лучших работодателей РФ, также высоко оценен экологический проект ММК. В городе за счет средств Рашникова и ММК создается парк «Притяжение».