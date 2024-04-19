США одобрили Израилю операцию в Рафахе взамен на отказ бить по Ирану

Соединенные Штаты одобрили операцию Израиля в Рафахе, поставив условие отказа от масштабного ответного военного удара по Ирану. Об этом сообщает катарская газета «Аль-Араби аль-Джадид»
«Администрация США продемонстрировала согласие с планом, ранее представленным оккупационным правительством относительно военной операции в Рафахе в обмен на непроведение широкомасштабного нападения на Иран», — сообщает
В ходе операции в Рафахе, как утверждается, израильские военные не планируют проведение всеобщей эвакуации, а будут осуществлять поквартальную зачистку. В то же время, Вашингтон настаивает на избегании конфликта с Ираном, который может спровоцировать обострение ситуации в регионе.
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