США одобрили Израилю операцию в Рафахе взамен на отказ бить по Ирану

19 апреля 2024 в 06:06 Размер текста - 17 +

США одобрили Израилю проведение операции в Рафахе Фото: Министерство обороны Израиля Соединенные Штаты одобрили операцию Израиля в Рафахе, поставив условие отказа от масштабного ответного военного удара по Ирану. Об этом сообщает катарская газета «Аль-Араби аль-Джадид» «Администрация США продемонстрировала согласие с планом, ранее представленным оккупационным правительством относительно военной операции в Рафахе в обмен на непроведение широкомасштабного нападения на Иран», — сообщает газета со ссылкой на свои источники. В ходе операции в Рафахе, как утверждается, израильские военные не планируют проведение всеобщей эвакуации, а будут осуществлять поквартальную зачистку. В то же время, Вашингтон настаивает на избегании конфликта с Ираном, который может спровоцировать обострение ситуации в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соединенные Штаты одобрили операцию Израиля в Рафахе, поставив условие отказа от масштабного ответного военного удара по Ирану. Об этом сообщает катарская газета «Аль-Араби аль-Джадид» «Администрация США продемонстрировала согласие с планом, ранее представленным оккупационным правительством относительно военной операции в Рафахе в обмен на непроведение широкомасштабного нападения на Иран», — сообщает газета со ссылкой на свои источники. В ходе операции в Рафахе, как утверждается, израильские военные не планируют проведение всеобщей эвакуации, а будут осуществлять поквартальную зачистку. В то же время, Вашингтон настаивает на избегании конфликта с Ираном, который может спровоцировать обострение ситуации в регионе.