Крупнейший в мире поставщик ПО начал блокировать свой софт в РФ

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День Свободного Программного Обеспечения. Екатеринбург
Autodesk прекращает доступ в РФ даже к пиратским версиям своей программы Фото:
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В РФ началась блокировка программы для автоматизации проектирования AutoCAD, в том числе и взломанных версий, по инициативе американского разработчика Autodesk. По словам пользователей, блокировка коснулась аккаунтов устройств, подключенных к интернету. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Autodesk с 18 апреля начал блокировать аккаунты в РФ. В том числе блокировке подверглись пиратские версии софта AutoCAD», — пишет издание, ссылаясь на источники в строительных организациях, чей софт подвергся блокировке.

Эксперты отмечают, что блокировка AutoCAD в РФ может привести к сбоям при разработке строительных проектов по всей стране. Это может привести к финансовым потерям в ряде отраслей, где используется данное ПО для проектирования.

Компания Autodesk — разработчик системы автоматического проектирования AutoCAD и программы для 3D-моделирования, анимации и визуализации 3ds MAX. Разработчик программного обеспечения для строительства и машиностроения приостановил работу в России в 2022 году из-за специальной военной операции на Украине, пишет НСН.

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В РФ началась блокировка программы для автоматизации проектирования AutoCAD, в том числе и взломанных версий, по инициативе американского разработчика Autodesk. По словам пользователей, блокировка коснулась аккаунтов устройств, подключенных к интернету. Об этом сообщает «Коммерсант». «Autodesk с 18 апреля начал блокировать аккаунты в РФ. В том числе блокировке подверглись пиратские версии софта AutoCAD», — пишет издание, ссылаясь на источники в строительных организациях, чей софт подвергся блокировке. Эксперты отмечают, что блокировка AutoCAD в РФ может привести к сбоям при разработке строительных проектов по всей стране. Это может привести к финансовым потерям в ряде отраслей, где используется данное ПО для проектирования. Компания Autodesk — разработчик системы автоматического проектирования AutoCAD и программы для 3D-моделирования, анимации и визуализации 3ds MAX. Разработчик программного обеспечения для строительства и машиностроения приостановил работу в России в 2022 году из-за специальной военной операции на Украине, пишет НСН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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