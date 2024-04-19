Крупнейший в мире поставщик ПО начал блокировать свой софт в РФ

В РФ началась блокировка программы для автоматизации проектирования AutoCAD, в том числе и взломанных версий, по инициативе американского разработчика Autodesk. По словам пользователей, блокировка коснулась аккаунтов устройств, подключенных к интернету. Об этом сообщает «Коммерсант».
«Autodesk с 18 апреля начал блокировать аккаунты в РФ. В том числе блокировке подверглись пиратские версии софта AutoCAD», — пишет издание, ссылаясь на источники в строительных организациях, чей софт подвергся блокировке.
Эксперты отмечают, что блокировка AutoCAD в РФ может привести к сбоям при разработке строительных проектов по всей стране. Это может привести к финансовым потерям в ряде отраслей, где используется данное ПО для проектирования.
Компания Autodesk — разработчик системы автоматического проектирования AutoCAD и программы для 3D-моделирования, анимации и визуализации 3ds MAX. Разработчик программного обеспечения для строительства и машиностроения приостановил работу в России в 2022 году из-за специальной военной операции на Украине, пишет НСН.
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В РФ началась блокировка программы для автоматизации проектирования AutoCAD, в том числе и взломанных версий, по инициативе американского разработчика Autodesk. По словам пользователей, блокировка коснулась аккаунтов устройств, подключенных к интернету. Об этом сообщает «Коммерсант». «Autodesk с 18 апреля начал блокировать аккаунты в РФ. В том числе блокировке подверглись пиратские версии софта AutoCAD», — пишет издание, ссылаясь на источники в строительных организациях, чей софт подвергся блокировке. Эксперты отмечают, что блокировка AutoCAD в РФ может привести к сбоям при разработке строительных проектов по всей стране. Это может привести к финансовым потерям в ряде отраслей, где используется данное ПО для проектирования. Компания Autodesk — разработчик системы автоматического проектирования AutoCAD и программы для 3D-моделирования, анимации и визуализации 3ds MAX. Разработчик программного обеспечения для строительства и машиностроения приостановил работу в России в 2022 году из-за специальной военной операции на Украине, пишет НСН.