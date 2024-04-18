18 апреля 2024

Вильфанд спрогнозировал челябинцам аномальную жару

© Служба новостей «URA.RU»
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Температура в регионе будет на 10 градусов выше нормы Фото:

Южный Урал входит в аномально высокие температуры. С 19 апреля погода в Челябинской области будет достигать до 27 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На юге Урале бьются температурные рекорды. Высокие температуры прогнозируются и в Челябинской области, на 10 градусов выше нормы», — заявил РИА Новости Вильфанд.

Прогнозы Вильфанда подтверждают его челябинские коллеги. По данным синоптиков челябинского Гидрометцентра, 20 апреля в регионе ожидается аномальная жара до 31 градуса.

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Южный Урал входит в аномально высокие температуры. С 19 апреля погода в Челябинской области будет достигать до 27 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «На юге Урале бьются температурные рекорды. Высокие температуры прогнозируются и в Челябинской области, на 10 градусов выше нормы», — заявил РИА Новости Вильфанд. Прогнозы Вильфанда подтверждают его челябинские коллеги. По данным синоптиков челябинского Гидрометцентра, 20 апреля в регионе ожидается аномальная жара до 31 градуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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