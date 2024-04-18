Вильфанд спрогнозировал челябинцам аномальную жару

Температура в регионе будет на 10 градусов выше нормы
Южный Урал входит в аномально высокие температуры. С 19 апреля погода в Челябинской области будет достигать до 27 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«На юге Урале бьются температурные рекорды. Высокие температуры прогнозируются и в Челябинской области, на 10 градусов выше нормы», — заявил РИА Новости Вильфанд.
Прогнозы Вильфанда подтверждают его челябинские коллеги. По данным синоптиков челябинского Гидрометцентра, 20 апреля в регионе ожидается аномальная жара до 31 градуса.
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