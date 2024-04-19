В Ставрополье упал самолет

На территории Красногвардейского округа в Ставропольском крае в поле упал самолет
Самолет упал в Ставропольском крае. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Известно, что пилоты успели катапультироваться.
«Самолет упал на территории Красногвардейского района в Ставрополье», — написал Владимиров в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что жертв в результате падения не было.
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