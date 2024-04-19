В Ставрополье упал самолет

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Солнечный зимний день. Екатеринбург, небо, самолет
На территории Красногвардейского округа в Ставропольском крае в поле упал самолет Фото:

Самолет упал в Ставропольском крае. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Известно, что пилоты успели катапультироваться.

«Самолет упал на территории Красногвардейского района в Ставрополье», — написал Владимиров в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что жертв в результате падения не было.

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Самолет упал в Ставропольском крае. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Известно, что пилоты успели катапультироваться. «Самолет упал на территории Красногвардейского района в Ставрополье», — написал Владимиров в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что жертв в результате падения не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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