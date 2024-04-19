Российские системы ПВО сбили ракеты над Черным морем

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ПВО уничтожила воздушную цель над Черным морем Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ выпустили по территориям России ракеты «Атакмс», силы российской ПВО успешно их ликвидировали. Об этом сообщили в Минобороны России. Также было уничтожено три беспилотника над Белгородской областью.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки… с применением реактивной системы залпового огня RM-70 „Вампир“, беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и оперативно-тактических ракет (ОТР) „Атакмс“», — сообщили в Минобороны России. Известно, что над Черным морем сбили три ракеты.

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ВСУ выпустили по территориям России ракеты «Атакмс», силы российской ПВО успешно их ликвидировали. Об этом сообщили в Минобороны России. Также было уничтожено три беспилотника над Белгородской областью. «В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки… с применением реактивной системы залпового огня RM-70 „Вампир“, беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и оперативно-тактических ракет (ОТР) „Атакмс“», — сообщили в Минобороны России. Известно, что над Черным морем сбили три ракеты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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