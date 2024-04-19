Российские системы ПВО сбили ракеты над Черным морем

ПВО уничтожила воздушную цель над Черным морем
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ выпустили по территориям России ракеты «Атакмс», силы российской ПВО успешно их ликвидировали. Об этом сообщили в Минобороны России. Также было уничтожено три беспилотника над Белгородской областью.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки… с применением реактивной системы залпового огня RM-70 „Вампир“, беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и оперативно-тактических ракет (ОТР) „Атакмс“», — сообщили в Минобороны России. Известно, что над Черным морем сбили три ракеты.
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