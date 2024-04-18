В Тюменской области перекрывают дороги, топит поселки: последние новости о паводке 19 апреля

В Тюменскую область продолжает прибывать «большая вода»

19 апреля 2024 в 09:36 Размер текста - 17 +

В Тюменской области начался четвертый день сильного паводка Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году На 19 апреля уровень воды в реке Ишим вырос больше, чем на 2 метра. Губернатор Александр Моор прогнозирует, что «большая вода» придет в город Ишим и Ишимский район в ближайшие дни. Критическая ситуация по-прежнему остается в селе Казанское. Агентство URA.RU продолжает следить за главными событиями в регионе. 10:27 Мэр Тобольска Максим Афанасьев опубликовал последние данные по уровню воды в реке Иртыш. На 19 апреля уровень воды составляет 262 см. 10:08 В ПВР в селе Ильинка на базе детского оздоровительного центра «Березка» эвакуировались 24 человека, 10 из них — дети. Для проживающих организовано трехразовое питание, а также вакцинация. В случае необходимости в пункте могут увеличить количество мест до 250. 10:00 Жителям подтопляемых районов продолжают приходить сообщения с просьбой эвакуироваться в ПВР. Фото: URA.RU 09:49 В Казанском районе вода подошла ко всем населенным пунктам, которые находятся в зоне подтопления рекой Ишим. По всему району подтоплены 93 домовладения.



Насыпь в селе Огнево держит воду, сегодня продолжатся работы по ее укреплению.



В деревне Большие Ярки дорога между населенным пунктом и трассой действует, можно проехать на грузовой технике.



В поселке Новоселезнево в одном из домов по улице Ленина вода зашла в ограду, дом не подтоплен.



На дамбе по ул. Совхозная в селе Казанское ночью было просачивание, его устранили. Проводится окарауливание дамб. Волонтеры продолжают работы. 09:45 Актуальный уровень воды в реках на территории Тюменской области по состоянию на 08:00 19 апреля. telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 19 апреля уровень воды в реке Ишим вырос больше, чем на 2 метра. Губернатор Александр Моор прогнозирует, что «большая вода» придет в город Ишим и Ишимский район в ближайшие дни. Критическая ситуация по-прежнему остается в селе Казанское. Агентство URA.RU продолжает следить за главными событиями в регионе. 10:27 19.04.2024 Мэр Тобольска Максим Афанасьев опубликовал последние данные по уровню воды в реке Иртыш. На 19 апреля уровень воды составляет 262 см. 10:08 19.04.2024 В ПВР в селе Ильинка на базе детского оздоровительного центра «Березка» эвакуировались 24 человека, 10 из них — дети. Для проживающих организовано трехразовое питание, а также вакцинация. В случае необходимости в пункте могут увеличить количество мест до 250. 10:00 19.04.2024 Жителям подтопляемых районов продолжают приходить сообщения с просьбой эвакуироваться в ПВР. 09:49 19.04.2024 В Казанском районе вода подошла ко всем населенным пунктам, которые находятся в зоне подтопления рекой Ишим. По всему району подтоплены 93 домовладения. Насыпь в селе Огнево держит воду, сегодня продолжатся работы по ее укреплению. В деревне Большие Ярки дорога между населенным пунктом и трассой действует, можно проехать на грузовой технике. В поселке Новоселезнево в одном из домов по улице Ленина вода зашла в ограду, дом не подтоплен. На дамбе по ул. Совхозная в селе Казанское ночью было просачивание, его устранили. Проводится окарауливание дамб. Волонтеры продолжают работы. 09:45 19.04.2024 Актуальный уровень воды в реках на территории Тюменской области по состоянию на 08:00 19 апреля.