В Тюменской области перекрывают дороги, топит поселки: последние новости о паводке 19 апреля

На 19 апреля уровень воды в реке Ишим вырос больше, чем на 2 метра. Губернатор Александр Моор прогнозирует, что «большая вода» придет в город Ишим и Ишимский район в ближайшие дни. Критическая ситуация по-прежнему остается в селе Казанское. Агентство URA.RU продолжает следить за главными событиями в регионе.
10:2719.04.2024 Мэр Тобольска Максим Афанасьев опубликовал последние данные по уровню воды в реке Иртыш. На 19 апреля уровень воды составляет 262 см.
10:0819.04.2024 В ПВР в селе Ильинка на базе детского оздоровительного центра «Березка» эвакуировались 24 человека, 10 из них — дети. Для проживающих организовано трехразовое питание, а также вакцинация. В случае необходимости в пункте могут увеличить количество мест до 250.
10:0019.04.2024 Жителям подтопляемых районов продолжают приходить сообщения с просьбой эвакуироваться в ПВР.
Фото: URA.RU
09:4919.04.2024 В Казанском районе вода подошла ко всем населенным пунктам, которые находятся в зоне подтопления рекой Ишим. По всему району подтоплены 93 домовладения.
Насыпь в селе Огнево держит воду, сегодня продолжатся работы по ее укреплению.
В деревне Большие Ярки дорога между населенным пунктом и трассой действует, можно проехать на грузовой технике.
В поселке Новоселезнево в одном из домов по улице Ленина вода зашла в ограду, дом не подтоплен.
На дамбе по ул. Совхозная в селе Казанское ночью было просачивание, его устранили. Проводится окарауливание дамб. Волонтеры продолжают работы.
09:4519.04.2024 Актуальный уровень воды в реках на территории Тюменской области по состоянию на 08:00 19 апреля.
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На 19 апреля уровень воды в реке Ишим вырос больше, чем на 2 метра. Губернатор Александр Моор прогнозирует, что «большая вода» придет в город Ишим и Ишимский район в ближайшие дни. Критическая ситуация по-прежнему остается в селе Казанское. Агентство URA.RU продолжает следить за главными событиями в регионе. 10:27 19.04.2024 Мэр Тобольска Максим Афанасьев опубликовал последние данные по уровню воды в реке Иртыш. На 19 апреля уровень воды составляет 262 см. 10:08 19.04.2024 В ПВР в селе Ильинка на базе детского оздоровительного центра «Березка» эвакуировались 24 человека, 10 из них — дети. Для проживающих организовано трехразовое питание, а также вакцинация. В случае необходимости в пункте могут увеличить количество мест до 250. 10:00 19.04.2024 Жителям подтопляемых районов продолжают приходить сообщения с просьбой эвакуироваться в ПВР. 09:49 19.04.2024 В Казанском районе вода подошла ко всем населенным пунктам, которые находятся в зоне подтопления рекой Ишим. По всему району подтоплены 93 домовладения.
Насыпь в селе Огнево держит воду, сегодня продолжатся работы по ее укреплению.
В деревне Большие Ярки дорога между населенным пунктом и трассой действует, можно проехать на грузовой технике.
В поселке Новоселезнево в одном из домов по улице Ленина вода зашла в ограду, дом не подтоплен.
На дамбе по ул. Совхозная в селе Казанское ночью было просачивание, его устранили. Проводится окарауливание дамб. Волонтеры продолжают работы. 09:45 19.04.2024 Актуальный уровень воды в реках на территории Тюменской области по состоянию на 08:00 19 апреля.