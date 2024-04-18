В Кургане из-за паводка на месяц перенесли заседание облдумы

19 апреля 2024 в 10:07 Размер текста - 17 +

В апреле заседание курганской облдумы не состоится Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане из-за паводка с апреля на май было перенесено заседание облдумы. Данная информация размещена на сайте облдумы. «В связи со сложной паводковой ситуацией заседание Курганской областной думы перенесено на май», — указано в сообщении. Ранее говорилось, что оно пройдет 23 апреля, но сейчас планируется, что заседание состоится в конце мая. Это заседание для представителей думы особенное, так как посвящено 30-летию со дня ее образования. Высота уровня воды в реке Тобол на 10:00 19 апреля составила 1009 сантиметров. Этот уровень стал вторым для города после рекорда 1947 года, когда было 1087 см. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане из-за паводка с апреля на май было перенесено заседание облдумы. Данная информация размещена на сайте облдумы. «В связи со сложной паводковой ситуацией заседание Курганской областной думы перенесено на май», — указано в сообщении. Ранее говорилось, что оно пройдет 23 апреля, но сейчас планируется, что заседание состоится в конце мая. Это заседание для представителей думы особенное, так как посвящено 30-летию со дня ее образования. Высота уровня воды в реке Тобол на 10:00 19 апреля составила 1009 сантиметров. Этот уровень стал вторым для города после рекорда 1947 года, когда было 1087 см. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.