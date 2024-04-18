18 апреля 2024

В Кургане из-за паводка на месяц перенесли заседание облдумы

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Заседание областной думы. Курган, правительство, дума, зал правительства, заседание, отпуск чиновников
В апреле заседание курганской облдумы не состоится Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане из-за паводка с апреля на май было перенесено заседание облдумы. Данная информация размещена на сайте облдумы.

«В связи со сложной паводковой ситуацией заседание Курганской областной думы перенесено на май», — указано в сообщении. Ранее говорилось, что оно пройдет 23 апреля, но сейчас планируется, что заседание состоится в конце мая. Это заседание для представителей думы особенное, так как посвящено 30-летию со дня ее образования.

Высота уровня воды в реке Тобол на 10:00 19 апреля составила 1009 сантиметров. Этот уровень стал вторым для города после рекорда 1947 года, когда было 1087 см. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Кургане из-за паводка с апреля на май было перенесено заседание облдумы. Данная информация размещена на сайте облдумы. «В связи со сложной паводковой ситуацией заседание Курганской областной думы перенесено на май», — указано в сообщении. Ранее говорилось, что оно пройдет 23 апреля, но сейчас планируется, что заседание состоится в конце мая. Это заседание для представителей думы особенное, так как посвящено 30-летию со дня ее образования. Высота уровня воды в реке Тобол на 10:00 19 апреля составила 1009 сантиметров. Этот уровень стал вторым для города после рекорда 1947 года, когда было 1087 см. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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