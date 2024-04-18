Общество Умер экс-глава Уральского военного округа Юрий Греков. Фото 19 апреля 2024 в 09:46 Размер текста - 17 + Вероятнее всего Грекова похоронят в Екатеринбурге Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге ушел из жизни бывший командующий войсками Уральского военного округа генерал-полковник Юрий Греков. Информацию URA.RU сообщили два источника в военных кругах. «Юрий Павлович скончался на 81-м году жизни. Пока вопрос не решен, но, вероятно, похоронен он будет в Екатеринбурге», — сказал собеседник агентства. Юрий Греков командовал войсками Уральского военного округа (ныне это Центральный военный округ) с 1992 года. В 2000-м вышел в запас. В советской армии офицер был с 1962 года. Два года он принимал участие в боевых действиях советских войск в Афганистане. Также Греков участвовал в локализации армяно-азербайджанского вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Редакция URA.RU выражает соболезнования родным и близким Юрия Грекова. О дате и месте прощания с генералом будет сообщено позже. Фото: открытый источник Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге ушел из жизни бывший командующий войсками Уральского военного округа генерал-полковник Юрий Греков. Информацию URA.RU сообщили два источника в военных кругах. «Юрий Павлович скончался на 81-м году жизни. Пока вопрос не решен, но, вероятно, похоронен он будет в Екатеринбурге», — сказал собеседник агентства. Юрий Греков командовал войсками Уральского военного округа (ныне это Центральный военный округ) с 1992 года. В 2000-м вышел в запас. В советской армии офицер был с 1962 года. Два года он принимал участие в боевых действиях советских войск в Афганистане. Также Греков участвовал в локализации армяно-азербайджанского вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Редакция URA.RU выражает соболезнования родным и близким Юрия Грекова. О дате и месте прощания с генералом будет сообщено позже. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям