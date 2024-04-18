В Екатеринбурге ушел из жизни бывший командующий войсками Уральского военного округа генерал-полковник Юрий Греков. Информацию URA.RU сообщили два источника в военных кругах.
«Юрий Павлович скончался на 81-м году жизни. Пока вопрос не решен, но, вероятно, похоронен он будет в Екатеринбурге», — сказал собеседник агентства.
Юрий Греков командовал войсками Уральского военного округа (ныне это Центральный военный округ) с 1992 года. В 2000-м вышел в запас.
В советской армии офицер был с 1962 года. Два года он принимал участие в боевых действиях советских войск в Афганистане. Также Греков участвовал в локализации армяно-азербайджанского вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.
Редакция URA.RU выражает соболезнования родным и близким Юрия Грекова. О дате и месте прощания с генералом будет сообщено позже.
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