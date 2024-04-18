Уровень воды в Кургане медленно поднимается

19 апреля 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

За два часа уровень поднялся на один сантиметр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Вода в реке Тобол в районе города Курган поднялась до отметки в 1009 сантиметров. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». До исторического максимума 1947 года осталось 78 сантиметров. «Курган, река Тобол. Уровень воды 19 апреля в 10:00 1009 сантиметров», — указано на карте. Прирост за последние два часа составил один сантиметр. Рекордный уровень 1994 года (1006 сантиметров) уже был преодолен. Исторический максимум 1947 года составлял 1087 сантиметров, до него осталось 78 сантиметров. При этом данные по уровню воды в Тоболе в районе села Бараба не обновлялись с 8:00. Там, по данным интерактивной карты, к 10:00 19 апреля уровень остался на 380 сантиметрах. Паводок в Кургане стал рекордным за 75 лет. В двух местах в дамбе образовались протечки, а жителей трех микрорайонов экстренно эвакуируют. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вода в реке Тобол в районе города Курган поднялась до отметки в 1009 сантиметров. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». До исторического максимума 1947 года осталось 78 сантиметров. «Курган, река Тобол. Уровень воды 19 апреля в 10:00 1009 сантиметров», — указано на карте. Прирост за последние два часа составил один сантиметр. Рекордный уровень 1994 года (1006 сантиметров) уже был преодолен. Исторический максимум 1947 года составлял 1087 сантиметров, до него осталось 78 сантиметров. При этом данные по уровню воды в Тоболе в районе села Бараба не обновлялись с 8:00. Там, по данным интерактивной карты, к 10:00 19 апреля уровень остался на 380 сантиметрах. Паводок в Кургане стал рекордным за 75 лет. В двух местах в дамбе образовались протечки, а жителей трех микрорайонов экстренно эвакуируют. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.