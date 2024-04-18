В ЯНАО осудили мужчину, забившего своего родственника канистрой

19 апреля 2024 в 10:13 Размер текста - 17 +

Суд назначил мужчине 1,5 года колонии общего режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа местный житель отправлен в колонию за причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина избил своего родственника, используя металлическую канистру в качестве оружия, сообщили в СУ СК РФ по ЯНАО. «По данным следствия и суда, 7 июня 2023 года в правоохранительные органы Тазовского района поступило сообщение от жителей Гыданской тундры о том, что около жилого балка (передвижной домик на полозьях для временного размещения людей — прим. URA/RU) в тундре обнаружено тело 57-летнего местного жителя. Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что накануне 4 июня в гости к погибшему приезжал его племянник», — рассказали на портале следственного комитета России по ЯНАО. Во время распития алкоголя 19-летний мужчина избил своего родственника и оставил его лежать без сознания. Судебно-медицинская экспертиза установила, что потерпевший погиб из-за переохлаждения. Виновный получил 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа местный житель отправлен в колонию за причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина избил своего родственника, используя металлическую канистру в качестве оружия, сообщили в СУ СК РФ по ЯНАО. «По данным следствия и суда, 7 июня 2023 года в правоохранительные органы Тазовского района поступило сообщение от жителей Гыданской тундры о том, что около жилого балка (передвижной домик на полозьях для временного размещения людей — прим. URA/RU) в тундре обнаружено тело 57-летнего местного жителя. Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что накануне 4 июня в гости к погибшему приезжал его племянник», — рассказали на портале следственного комитета России по ЯНАО. Во время распития алкоголя 19-летний мужчина избил своего родственника и оставил его лежать без сознания. Судебно-медицинская экспертиза установила, что потерпевший погиб из-за переохлаждения. Виновный получил 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима.