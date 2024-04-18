18 апреля 2024

В ЯНАО осудили мужчину, забившего своего родственника канистрой

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу росгвардийцев . Курган, уголовное дело, судебное заседание, судья, суд, судебное дело
Суд назначил мужчине 1,5 года колонии общего режима Фото:

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа местный житель отправлен в колонию за причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина избил своего родственника, используя металлическую канистру в качестве оружия, сообщили в СУ СК РФ по ЯНАО.

«По данным следствия и суда, 7 июня 2023 года в правоохранительные органы Тазовского района поступило сообщение от жителей Гыданской тундры о том, что около жилого балка (передвижной домик на полозьях для временного размещения людей — прим. URA/RU) в тундре обнаружено тело 57-летнего местного жителя. Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что накануне 4 июня в гости к погибшему приезжал его племянник», — рассказали на портале следственного комитета России по ЯНАО. Во время распития алкоголя 19-летний мужчина избил своего родственника и оставил его лежать без сознания.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что потерпевший погиб из-за переохлаждения. Виновный получил 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

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В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа местный житель отправлен в колонию за причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина избил своего родственника, используя металлическую канистру в качестве оружия, сообщили в СУ СК РФ по ЯНАО. «По данным следствия и суда, 7 июня 2023 года в правоохранительные органы Тазовского района поступило сообщение от жителей Гыданской тундры о том, что около жилого балка (передвижной домик на полозьях для временного размещения людей — прим. URA/RU) в тундре обнаружено тело 57-летнего местного жителя. Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что накануне 4 июня в гости к погибшему приезжал его племянник», — рассказали на портале следственного комитета России по ЯНАО. Во время распития алкоголя 19-летний мужчина избил своего родственника и оставил его лежать без сознания. Судебно-медицинская экспертиза установила, что потерпевший погиб из-за переохлаждения. Виновный получил 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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