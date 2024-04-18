18 апреля 2024

Пьяный тюменец попытался вилкой убить собственную мать

© Служба новостей «URA.RU»
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Барахолка у креативного кластера Л52. Екатеринбург, столовые приборы, ножи вилки
Мужчина угрожал расправой вилкой собственной матери Фото:

Житель Тюменской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался убить вилкой свою мать. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

«20 ноября 2023 года около 21 часов 00 минут Зырянов, находясь в алкогольном опьянении у себя в квартире, в ходе ссоры с целью запугивания своей матери, направив вилку в ее сторону, в грубой форме высказал в ее адрес слова угрозы убийством: „Я тебя сейчас завалю“», — указано в сообщении. При этом женщина была ограничена в передвижении.

Мужчина раскаялся в содеянном и принес извинения матери. Суд, учитывая все обстоятельства, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь месяцев.

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Житель Тюменской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался убить вилкой свою мать. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. «20 ноября 2023 года около 21 часов 00 минут Зырянов, находясь в алкогольном опьянении у себя в квартире, в ходе ссоры с целью запугивания своей матери, направив вилку в ее сторону, в грубой форме высказал в ее адрес слова угрозы убийством: „Я тебя сейчас завалю“», — указано в сообщении. При этом женщина была ограничена в передвижении. Мужчина раскаялся в содеянном и принес извинения матери. Суд, учитывая все обстоятельства, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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