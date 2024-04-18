Пьяный тюменец попытался вилкой убить собственную мать

Житель Тюменской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался убить вилкой свою мать. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.
«20 ноября 2023 года около 21 часов 00 минут Зырянов, находясь в алкогольном опьянении у себя в квартире, в ходе ссоры с целью запугивания своей матери, направив вилку в ее сторону, в грубой форме высказал в ее адрес слова угрозы убийством: „Я тебя сейчас завалю“», — указано в сообщении. При этом женщина была ограничена в передвижении.
Мужчина раскаялся в содеянном и принес извинения матери. Суд, учитывая все обстоятельства, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь месяцев.
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Житель Тюменской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался убить вилкой свою мать. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. «20 ноября 2023 года около 21 часов 00 минут Зырянов, находясь в алкогольном опьянении у себя в квартире, в ходе ссоры с целью запугивания своей матери, направив вилку в ее сторону, в грубой форме высказал в ее адрес слова угрозы убийством: „Я тебя сейчас завалю“», — указано в сообщении. При этом женщина была ограничена в передвижении. Мужчина раскаялся в содеянном и принес извинения матери. Суд, учитывая все обстоятельства, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь месяцев.