18 апреля 2024

В Кургане установили камеры, чтобы следить за опасными участками дамбы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане установили видеонаблюдение за дамбой Фото:
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В Кургане установили камеры, чтобы следить за опасными участками дамбы в СНТ «Тюльпан», микрорайоне Вороновка, Мало-Чаусовском мосту и центральной плотине. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ПАО «Ростелеком».

«„Ростелеком“ организовал систему видеонаблюдения для мониторинга паводковой ситуации в регионе. Камеры установлены в труднодоступных местах региона: на дамбах в СНТ „Тюльпан“ и в микрорайоне Вороновка, на Мало-Чаусовском мосту и центральном гидроузле Кургана», — сообщили в компании.

Видеонаблюдение позволит оперативным службам принимать решения и координировать работу специалистов. Камеры можно удаленно поворачивать, приближать картинку, а также менять угол наблюдения. Инфракрасная подсветка позволяет пользоваться устройства в темное время суток. Они работают круглосуточно.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане в разных частях города появились протечки дамбы. В нескольких микрорайонах была объявлена срочная эвакуация. Сотрудники МЧС и добровольцы всю ночь занимались дополнительным укреплением защиты.

В Кургане установили камеры, чтобы следить за гидроузлом
В Кургане установили камеры, чтобы следить за гидроузлом
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В Кургане установили камеры, чтобы следить за опасными участками дамбы в СНТ «Тюльпан», микрорайоне Вороновка, Мало-Чаусовском мосту и центральной плотине. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ПАО «Ростелеком». «„Ростелеком“ организовал систему видеонаблюдения для мониторинга паводковой ситуации в регионе. Камеры установлены в труднодоступных местах региона: на дамбах в СНТ „Тюльпан“ и в микрорайоне Вороновка, на Мало-Чаусовском мосту и центральном гидроузле Кургана», — сообщили в компании. Видеонаблюдение позволит оперативным службам принимать решения и координировать работу специалистов. Камеры можно удаленно поворачивать, приближать картинку, а также менять угол наблюдения. Инфракрасная подсветка позволяет пользоваться устройства в темное время суток. Они работают круглосуточно. Ранее URA.RU писало, что в Кургане в разных частях города появились протечки дамбы. В нескольких микрорайонах была объявлена срочная эвакуация. Сотрудники МЧС и добровольцы всю ночь занимались дополнительным укреплением защиты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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