В Кургане установили камеры, чтобы следить за опасными участками дамбы. Фото

19 апреля 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

В Кургане установили видеонаблюдение за дамбой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане установили камеры, чтобы следить за опасными участками дамбы в СНТ «Тюльпан», микрорайоне Вороновка, Мало-Чаусовском мосту и центральной плотине. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ПАО «Ростелеком». «„Ростелеком“ организовал систему видеонаблюдения для мониторинга паводковой ситуации в регионе. Камеры установлены в труднодоступных местах региона: на дамбах в СНТ „Тюльпан“ и в микрорайоне Вороновка, на Мало-Чаусовском мосту и центральном гидроузле Кургана», — сообщили в компании. Видеонаблюдение позволит оперативным службам принимать решения и координировать работу специалистов. Камеры можно удаленно поворачивать, приближать картинку, а также менять угол наблюдения. Инфракрасная подсветка позволяет пользоваться устройства в темное время суток. Они работают круглосуточно. Ранее URA.RU писало, что в Кургане в разных частях города появились протечки дамбы. В нескольких микрорайонах была объявлена срочная эвакуация. Сотрудники МЧС и добровольцы всю ночь занимались дополнительным укреплением защиты. В Кургане установили камеры, чтобы следить за гидроузлом Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане установили камеры, чтобы следить за опасными участками дамбы в СНТ «Тюльпан», микрорайоне Вороновка, Мало-Чаусовском мосту и центральной плотине. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ПАО «Ростелеком». «„Ростелеком“ организовал систему видеонаблюдения для мониторинга паводковой ситуации в регионе. Камеры установлены в труднодоступных местах региона: на дамбах в СНТ „Тюльпан“ и в микрорайоне Вороновка, на Мало-Чаусовском мосту и центральном гидроузле Кургана», — сообщили в компании. Видеонаблюдение позволит оперативным службам принимать решения и координировать работу специалистов. Камеры можно удаленно поворачивать, приближать картинку, а также менять угол наблюдения. Инфракрасная подсветка позволяет пользоваться устройства в темное время суток. Они работают круглосуточно. Ранее URA.RU писало, что в Кургане в разных частях города появились протечки дамбы. В нескольких микрорайонах была объявлена срочная эвакуация. Сотрудники МЧС и добровольцы всю ночь занимались дополнительным укреплением защиты.