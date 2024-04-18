18 апреля 2024

В небе над Ишимом провели молебен о спасении от наводнения. Фото

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Рождественская служба в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург , молитва, священнослужитель, библия, православие, псалтырь
Молебен провели священнослужители из Ишимского района Фото:
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Священнослужители в небе над Ишимом (Тюменская область) провели молебен об избавлении от наводнения. Об этом сообщила Тобольская Митрополия.

«17 апреля по благословению епископа Ишимского и Аромашевского Тихона, по инициативе властей города и верующих людей был совершен облет Ишима. Секретарь епархии иеромонах Стефан (Лысенко) и благочинный центрального округа протоиерей Александр Чурсин с диаконом Александром Черных совершили молебное пение (богослужение, при котором верующие просят Господа, Богородицу или святых о ниспослании милости или благодарят Бога за получение благодеяний — прим. URA.RU) об избавлении от наводнения на борту самолета», — указано в сообщении Тобольской Митрополии.

Агентство URA.RU продолжает следить за последними событиями из зон подтопления в Тюменской области. Актуальные данные в ежедневной трансляции.

Молебен совершился в небе над Ишимом
Молебен совершился в небе над Ишимом
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Священнослужители в небе над Ишимом (Тюменская область) провели молебен об избавлении от наводнения. Об этом сообщила Тобольская Митрополия. «17 апреля по благословению епископа Ишимского и Аромашевского Тихона, по инициативе властей города и верующих людей был совершен облет Ишима. Секретарь епархии иеромонах Стефан (Лысенко) и благочинный центрального округа протоиерей Александр Чурсин с диаконом Александром Черных совершили молебное пение (богослужение, при котором верующие просят Господа, Богородицу или святых о ниспослании милости или благодарят Бога за получение благодеяний — прим. URA.RU) об избавлении от наводнения на борту самолета», — указано в сообщении Тобольской Митрополии. Агентство URA.RU продолжает следить за последними событиями из зон подтопления в Тюменской области. Актуальные данные в ежедневной трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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