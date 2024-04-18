Священнослужители в небе над Ишимом (Тюменская область) провели молебен об избавлении от наводнения. Об этом сообщила Тобольская Митрополия.
«17 апреля по благословению епископа Ишимского и Аромашевского Тихона, по инициативе властей города и верующих людей был совершен облет Ишима. Секретарь епархии иеромонах Стефан (Лысенко) и благочинный центрального округа протоиерей Александр Чурсин с диаконом Александром Черных совершили молебное пение (богослужение, при котором верующие просят Господа, Богородицу или святых о ниспослании милости или благодарят Бога за получение благодеяний — прим. URA.RU) об избавлении от наводнения на борту самолета», — указано в сообщении Тобольской Митрополии.
Агентство URA.RU продолжает следить за последними событиями из зон подтопления в Тюменской области. Актуальные данные в ежедневной трансляции.
Молебен совершился в небе над Ишимом
Фото: Тобольская митрополия в соцсети «ВКонтакте»
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Священнослужители в небе над Ишимом (Тюменская область) провели молебен об избавлении от наводнения. Об этом сообщила Тобольская Митрополия. «17 апреля по благословению епископа Ишимского и Аромашевского Тихона, по инициативе властей города и верующих людей был совершен облет Ишима. Секретарь епархии иеромонах Стефан (Лысенко) и благочинный центрального округа протоиерей Александр Чурсин с диаконом Александром Черных совершили молебное пение (богослужение, при котором верующие просят Господа, Богородицу или святых о ниспослании милости или благодарят Бога за получение благодеяний — прим. URA.RU) об избавлении от наводнения на борту самолета», — указано в сообщении Тобольской Митрополии. Агентство URA.RU продолжает следить за последними событиями из зон подтопления в Тюменской области. Актуальные данные в ежедневной трансляции.