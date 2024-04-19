Из-за паводка в Кургане продлили запрет на трассах до Тюмени и Челябинска

19 апреля 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

На курганских трассах продлили запрет на движение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области продлили ограничение движения для грузовиков на федеральных трассах до Тюмени и Челябинска. Временный запрет вводят из-за резкого повышения уровня паводковых вод. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в Упрдоре «Южный Урал». «В связи с резким повышением уровня паводковых вод и подтоплением 19 апреля 2024 г. с 07.00 до 11.00 и с 15.00 до 20.00 (время местное) будет введено временное ограничение дорожного движения на участках федеральных трасс в Курганской области. Данные ограничения распространяются на грузовые транспортные средства, осуществляющие перевозку тяжеловесных грузов и/или крупногабаритных грузов», — рассказали URA.RU в Упрдоре. Запрет коснется следующих участков федеральных трасс: км 260 — км 278 автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск;

км 0 — км 86 автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск, подъезд к Тюмени. Ранее URA.RU уже писало про ограничение движения грузовиков по этим участком федеральных трасс. Вся подробная и актуальная информация, связанная с паводком, сообщается в онлайн-трансляции. Там журналисты URA.RU уже сообщили о протечке в дамбе в Вороновке, а также о других важных событиях в Курганской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области продлили ограничение движения для грузовиков на федеральных трассах до Тюмени и Челябинска. Временный запрет вводят из-за резкого повышения уровня паводковых вод. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в Упрдоре «Южный Урал». «В связи с резким повышением уровня паводковых вод и подтоплением 19 апреля 2024 г. с 07.00 до 11.00 и с 15.00 до 20.00 (время местное) будет введено временное ограничение дорожного движения на участках федеральных трасс в Курганской области. Данные ограничения распространяются на грузовые транспортные средства, осуществляющие перевозку тяжеловесных грузов и/или крупногабаритных грузов», — рассказали URA.RU в Упрдоре. Запрет коснется следующих участков федеральных трасс: Ранее URA.RU уже писало про ограничение движения грузовиков по этим участком федеральных трасс. Вся подробная и актуальная информация, связанная с паводком, сообщается в онлайн-трансляции. Там журналисты URA.RU уже сообщили о протечке в дамбе в Вороновке, а также о других важных событиях в Курганской области.