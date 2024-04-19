Из-за паводка в Кургане продлили запрет на трассах до Тюмени и Челябинска

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Открытие Чеховского моста. Курган, пробка, движение, трасса, дорога, автомобили, галкинский мост, чеховский мост, галкинский переезд
На курганских трассах продлили запрет на движение Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области продлили ограничение движения для грузовиков на федеральных трассах до Тюмени и Челябинска. Временный запрет вводят из-за резкого повышения уровня паводковых вод. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в Упрдоре «Южный Урал».

«В связи с резким повышением уровня паводковых вод и подтоплением 19 апреля 2024 г. с 07.00 до 11.00 и с 15.00 до 20.00 (время местное) будет введено временное ограничение дорожного движения на участках федеральных трасс в Курганской области. Данные ограничения распространяются на грузовые транспортные средства, осуществляющие перевозку тяжеловесных грузов и/или крупногабаритных грузов», — рассказали URA.RU в Упрдоре.

Запрет коснется следующих участков федеральных трасс:

  • км 260 — км 278 автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск;
  • км 0 — км 86 автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск, подъезд к Тюмени.

Ранее URA.RU уже писало про ограничение движения грузовиков по этим участком федеральных трасс. Вся подробная и актуальная информация, связанная с паводком, сообщается в онлайн-трансляции. Там журналисты URA.RU уже сообщили о протечке в дамбе в Вороновке, а также о других важных событиях в Курганской области.

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В Курганской области продлили ограничение движения для грузовиков на федеральных трассах до Тюмени и Челябинска. Временный запрет вводят из-за резкого повышения уровня паводковых вод. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в Упрдоре «Южный Урал». «В связи с резким повышением уровня паводковых вод и подтоплением 19 апреля 2024 г. с 07.00 до 11.00 и с 15.00 до 20.00 (время местное) будет введено временное ограничение дорожного движения на участках федеральных трасс в Курганской области. Данные ограничения распространяются на грузовые транспортные средства, осуществляющие перевозку тяжеловесных грузов и/или крупногабаритных грузов», — рассказали URA.RU в Упрдоре. Запрет коснется следующих участков федеральных трасс: Ранее URA.RU уже писало про ограничение движения грузовиков по этим участком федеральных трасс. Вся подробная и актуальная информация, связанная с паводком, сообщается в онлайн-трансляции. Там журналисты URA.RU уже сообщили о протечке в дамбе в Вороновке, а также о других важных событиях в Курганской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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