В Тюменской области запретили проезд в Курган на двух участках федеральной трассы

В Тюменской области ввели запрет на движение по трассе «Иртыш» в Курган
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорога. Челябинск, трасса, большегруз, фура, грузовик, дальнобойщик, м5, трафик, автотранспорт, дорога
Грузовой транспорт временно не сможет проехать в Курган по участкам «Иртыша» в Тюменской области Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Из-за сложной обстановки по паводку в Курганской области на территории Тюменской области ограничили транзитный проезд грузовиков в соседний регион. Временный запрет ввели на двух участках трассы «Иртыш». Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодоре».

«Принято решение о введении временного ограничения движения для транзитного грузового транспорта, следующего в направлении Курганской области, на двух участках федеральных трасс в Тюменской области. Причина — сложная паводковой обстановкой в Курганской области. Ограничение будет действовать до 20:00 18 апреля», — рассказали в ведомстве.

Временный запрет действует на следующих участках:

  • трасса «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск — подъезд к Ишиму: с 479 по 584-й км, в Бержюдском и Ишимском районах;
  • трасса «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск — подъезд к Тюмени: с 99 по 189-й км, в Тюменском и Исетском районах.

Запрет на въезд не коснется транспорта жителей Курганской области, специальной и дорожно-строительной техники, а также транспорта, перевозящего в регион продовольствие. На участки выставлены дополнительные наряды ДПС.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за сложной обстановки по паводку в Курганской области на территории Тюменской области ограничили транзитный проезд грузовиков в соседний регион. Временный запрет ввели на двух участках трассы «Иртыш». Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодоре». «Принято решение о введении временного ограничения движения для транзитного грузового транспорта, следующего в направлении Курганской области, на двух участках федеральных трасс в Тюменской области. Причина — сложная паводковой обстановкой в Курганской области. Ограничение будет действовать до 20:00 18 апреля», — рассказали в ведомстве. Временный запрет действует на следующих участках: Запрет на въезд не коснется транспорта жителей Курганской области, специальной и дорожно-строительной техники, а также транспорта, перевозящего в регион продовольствие. На участки выставлены дополнительные наряды ДПС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...