В Тюменской области запретили проезд в Курган на двух участках федеральной трассы

В Тюменской области ввели запрет на движение по трассе «Иртыш» в Курган

18 апреля 2024 в 10:12 Размер текста - 17 +

Грузовой транспорт временно не сможет проехать в Курган по участкам «Иртыша» в Тюменской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Из-за сложной обстановки по паводку в Курганской области на территории Тюменской области ограничили транзитный проезд грузовиков в соседний регион. Временный запрет ввели на двух участках трассы «Иртыш». Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодоре». «Принято решение о введении временного ограничения движения для транзитного грузового транспорта, следующего в направлении Курганской области, на двух участках федеральных трасс в Тюменской области. Причина — сложная паводковой обстановкой в Курганской области. Ограничение будет действовать до 20:00 18 апреля», — рассказали в ведомстве. Временный запрет действует на следующих участках: трасса «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск — подъезд к Ишиму: с 479 по 584-й км, в Бержюдском и Ишимском районах;

трасса «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск — подъезд к Тюмени: с 99 по 189-й км, в Тюменском и Исетском районах. Запрет на въезд не коснется транспорта жителей Курганской области, специальной и дорожно-строительной техники, а также транспорта, перевозящего в регион продовольствие. На участки выставлены дополнительные наряды ДПС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за сложной обстановки по паводку в Курганской области на территории Тюменской области ограничили транзитный проезд грузовиков в соседний регион. Временный запрет ввели на двух участках трассы «Иртыш». Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодоре». «Принято решение о введении временного ограничения движения для транзитного грузового транспорта, следующего в направлении Курганской области, на двух участках федеральных трасс в Тюменской области. Причина — сложная паводковой обстановкой в Курганской области. Ограничение будет действовать до 20:00 18 апреля», — рассказали в ведомстве. Временный запрет действует на следующих участках: Запрет на въезд не коснется транспорта жителей Курганской области, специальной и дорожно-строительной техники, а также транспорта, перевозящего в регион продовольствие. На участки выставлены дополнительные наряды ДПС.