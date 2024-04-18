Из-за сложной обстановки по паводку в Курганской области на территории Тюменской области ограничили транзитный проезд грузовиков в соседний регион. Временный запрет ввели на двух участках трассы «Иртыш». Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодоре».
«Принято решение о введении временного ограничения движения для транзитного грузового транспорта, следующего в направлении Курганской области, на двух участках федеральных трасс в Тюменской области. Причина — сложная паводковой обстановкой в Курганской области. Ограничение будет действовать до 20:00 18 апреля», — рассказали в ведомстве.
Временный запрет действует на следующих участках:
- трасса «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск — подъезд к Ишиму: с 479 по 584-й км, в Бержюдском и Ишимском районах;
- трасса «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск — подъезд к Тюмени: с 99 по 189-й км, в Тюменском и Исетском районах.
Запрет на въезд не коснется транспорта жителей Курганской области, специальной и дорожно-строительной техники, а также транспорта, перевозящего в регион продовольствие. На участки выставлены дополнительные наряды ДПС.
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