В России дети с редкими заболеваниями смогут быстрее получить лекарства

В России сократили сроки бесплатного получения лекарств для детей с редкими орфанными заболеваниями через фонд «Круг добра». Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано 19 апреля. Информация о нем размещена на официальном сайте публикации правовой информации.
Накануне, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому дети с орфанными заболеваниями (редкими, 10 случаев — на 100 тысяч населения — прим. URA.RU) смогут получать препараты из резерва фонда «Круг добра», благодаря чему сократились сроки с 24 до шести дней. Лекарства будут передаваться фондом в медицинские учреждения незамедлительно после постановки ребенку диагноза. «Круг добра» создан по инициативе президента РФ Владимира Путина в 2021 году.
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В России сократили сроки бесплатного получения лекарств для детей с редкими орфанными заболеваниями через фонд «Круг добра». Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано 19 апреля. Информация о нем размещена на официальном сайте публикации правовой информации. Накануне, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому дети с орфанными заболеваниями (редкими, 10 случаев — на 100 тысяч населения — прим. URA.RU) смогут получать препараты из резерва фонда «Круг добра», благодаря чему сократились сроки с 24 до шести дней. Лекарства будут передаваться фондом в медицинские учреждения незамедлительно после постановки ребенку диагноза. «Круг добра» создан по инициативе президента РФ Владимира Путина в 2021 году.