В России дети с редкими заболеваниями смогут быстрее получить лекарства

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Стелла на въезде в город Мариуполь. Мариуполь, Донецкая детская больница
Лекарства будут выдаваться из резерва фонда «Круг добра» Фото:

В России сократили сроки бесплатного получения лекарств для детей с редкими орфанными заболеваниями через фонд «Круг добра». Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано 19 апреля. Информация о нем размещена на официальном сайте публикации правовой информации.

Накануне, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому дети с орфанными заболеваниями (редкими, 10 случаев — на 100 тысяч населения — прим. URA.RU) смогут получать препараты из резерва фонда «Круг добра», благодаря чему сократились сроки с 24 до шести дней. Лекарства будут передаваться фондом в медицинские учреждения незамедлительно после постановки ребенку диагноза. «Круг добра» создан по инициативе президента РФ Владимира Путина в 2021 году.

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В России сократили сроки бесплатного получения лекарств для детей с редкими орфанными заболеваниями через фонд «Круг добра». Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано 19 апреля. Информация о нем размещена на официальном сайте публикации правовой информации. Накануне, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому дети с орфанными заболеваниями (редкими, 10 случаев — на 100 тысяч населения — прим. URA.RU) смогут получать препараты из резерва фонда «Круг добра», благодаря чему сократились сроки с 24 до шести дней. Лекарства будут передаваться фондом в медицинские учреждения незамедлительно после постановки ребенку диагноза. «Круг добра» создан по инициативе президента РФ Владимира Путина в 2021 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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