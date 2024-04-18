Челябинский суд отказался смягчать приговор женщине, расчленившей труп сожителя

19 апреля 2024 в 11:14 Размер текста - 17 +

Преступнице предстоит провести за решеткой девять лет Фото: Илья Московец © URA.RU Челябинский областной суд отказался смягчать приговор жительнице Магнитогорска, которая расчленила труп сожителя. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, убийца нанесла сожителю не менее 16 ударов молотком по голове. «Защитник осужденной в апелляционной жалобе возражал против ее осуждения за совершенное убийство. Апелляционная инстанция Челябинского областного суда согласилась с позицией прокурора. Указала, что вина осужденной полностью доказана собранными по делу доказательствами», — отметили в прокуратуре. Согласно материалам дела, женщина в состоянии алкогольного опьянения убила своего сожителя, нанеся ему не менее 16 ударов молотком по голове. После содеянного она расчленила труп, разместив его части в полиэтиленовые пакеты. Их содержимое хранила на балконе своей квартиры в течение нескольких месяцев до обнаружения полицией. По приговору Металлургического районного суда Магнитогорска 17 января женщину приговорили к девяти годам лишения свободы за убийство. В настоящий момент приговор вступил в законную силу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский областной суд отказался смягчать приговор жительнице Магнитогорска, которая расчленила труп сожителя. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, убийца нанесла сожителю не менее 16 ударов молотком по голове. «Защитник осужденной в апелляционной жалобе возражал против ее осуждения за совершенное убийство. Апелляционная инстанция Челябинского областного суда согласилась с позицией прокурора. Указала, что вина осужденной полностью доказана собранными по делу доказательствами», — отметили в прокуратуре. Согласно материалам дела, женщина в состоянии алкогольного опьянения убила своего сожителя, нанеся ему не менее 16 ударов молотком по голове. После содеянного она расчленила труп, разместив его части в полиэтиленовые пакеты. Их содержимое хранила на балконе своей квартиры в течение нескольких месяцев до обнаружения полицией. По приговору Металлургического районного суда Магнитогорска 17 января женщину приговорили к девяти годам лишения свободы за убийство. В настоящий момент приговор вступил в законную силу.