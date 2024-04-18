18 апреля 2024

Челябинский суд отказался смягчать приговор женщине, расчленившей труп сожителя

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Преступнице предстоит провести за решеткой девять лет Фото:

Челябинский областной суд отказался смягчать приговор жительнице Магнитогорска, которая расчленила труп сожителя. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, убийца нанесла сожителю не менее 16 ударов молотком по голове.

«Защитник осужденной в апелляционной жалобе возражал против ее осуждения за совершенное убийство. Апелляционная инстанция Челябинского областного суда согласилась с позицией прокурора. Указала, что вина осужденной полностью доказана собранными по делу доказательствами», — отметили в прокуратуре.

Согласно материалам дела, женщина в состоянии алкогольного опьянения убила своего сожителя, нанеся ему не менее 16 ударов молотком по голове. После содеянного она расчленила труп, разместив его части в полиэтиленовые пакеты. Их содержимое хранила на балконе своей квартиры в течение нескольких месяцев до обнаружения полицией.

По приговору Металлургического районного суда Магнитогорска 17 января женщину приговорили к девяти годам лишения свободы за убийство. В настоящий момент приговор вступил в законную силу.

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Челябинский областной суд отказался смягчать приговор жительнице Магнитогорска, которая расчленила труп сожителя. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, убийца нанесла сожителю не менее 16 ударов молотком по голове. «Защитник осужденной в апелляционной жалобе возражал против ее осуждения за совершенное убийство. Апелляционная инстанция Челябинского областного суда согласилась с позицией прокурора. Указала, что вина осужденной полностью доказана собранными по делу доказательствами», — отметили в прокуратуре. Согласно материалам дела, женщина в состоянии алкогольного опьянения убила своего сожителя, нанеся ему не менее 16 ударов молотком по голове. После содеянного она расчленила труп, разместив его части в полиэтиленовые пакеты. Их содержимое хранила на балконе своей квартиры в течение нескольких месяцев до обнаружения полицией. По приговору Металлургического районного суда Магнитогорска 17 января женщину приговорили к девяти годам лишения свободы за убийство. В настоящий момент приговор вступил в законную силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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