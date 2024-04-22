Куйвашев передаст сгоревший свердловский поселок другому мэру

22 апреля 2024 в 21:46 Размер текста - 17 +

Таежный со всех сторон окружен землями Верхотурья, но входит в другое муниципальное образование Фото: Сергей Русанов © URA.RU Поселок Таежный в Алапаевском городском округе, который серьезно пострадал от лесных пожаров в 2023 году, передадут в ведение другого мэра. Такое решение на совещании со свердловскими мэрами 17 апреля озвучил губернатор Евгений Куйвашев, объясняя его тем, что новый административный статус позволит быстрее реагировать на возможные кризисы в Таежном. Сейчас Таежным управляет глава Махнево Алексей Корелин. И в случае чего ему до Таежного добраться почти нереально — слишком далеко и нет нормальной дороги. «Поскольку до Верхотурья ближе, губернатор решил, что курировать Таежный будет глава Алексей Лиханов», — поделился источник. Он и еще один собеседник агентства слышали от губернатора слово «референдум». Но источник URA.RU в областном правительстве уточнил, что процедура иная: решение примут муниципальные депутаты, окончательно его утвердит заксо. В состав Махнево Таежный вошел в 1990-м году — по решению местных жителей. Зимой расстояние по временной дороге от Таежного до Махнево составляет 35 км (по прямой), в остальное время — больше 400 км. При этом до Верхотурского ГО отсюда всего 2 км. В мае 2023 года в Таежном случился крупный пожар, сгорели десятки домов. К октябрю там построили 26 новых домов для погорельцев — по поручению Куйвашева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поселок Таежный в Алапаевском городском округе, который серьезно пострадал от лесных пожаров в 2023 году, передадут в ведение другого мэра. Такое решение на совещании со свердловскими мэрами 17 апреля озвучил губернатор Евгений Куйвашев, объясняя его тем, что новый административный статус позволит быстрее реагировать на возможные кризисы в Таежном. Сейчас Таежным управляет глава Махнево Алексей Корелин. И в случае чего ему до Таежного добраться почти нереально — слишком далеко и нет нормальной дороги. «Поскольку до Верхотурья ближе, губернатор решил, что курировать Таежный будет глава Алексей Лиханов», — поделился источник. Он и еще один собеседник агентства слышали от губернатора слово «референдум». Но источник URA.RU в областном правительстве уточнил, что процедура иная: решение примут муниципальные депутаты, окончательно его утвердит заксо. В состав Махнево Таежный вошел в 1990-м году — по решению местных жителей. Зимой расстояние по временной дороге от Таежного до Махнево составляет 35 км (по прямой), в остальное время — больше 400 км. При этом до Верхотурского ГО отсюда всего 2 км. В мае 2023 года в Таежном случился крупный пожар, сгорели десятки домов. К октябрю там построили 26 новых домов для погорельцев — по поручению Куйвашева.