Общество Выплаты и пенсии Куйвашев вдвое увеличил выплаты учителям в малых городах 19 апреля 2024 в 11:46 Размер текста - 17 + На повышенные выплаты могут рассчитывать почти 17 тысяч педагогов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Ежемесячные выплаты классным руководителям и кураторам студенческих групп в городах с населением до 100 тысяч рублей в Свердловской области увеличат вдвое. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики региона. «Евгений Куйвашев вдвое увеличил выплаты классным руководителям и кураторам студенческих групп в малых городах — с пяти до десяти тысяч рублей. Изменения коснутся почти 17 тысяч педагогов, работающих в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек», — говорится в telegram-канале «Свердловская область». Всего на территории региона находится 68 таких городов. Повышенные выплаты будут получать кураторы 15,4 тысячи школьных классов и 1,5 тысячи студенческих групп. «Для всех них мы сохраним все остальные доплаты и надбавки к заработной плате за счет средств регионального бюджета», — добавил областной министр образования Юрий Биктуганов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Ежемесячные выплаты классным руководителям и кураторам студенческих групп в городах с населением до 100 тысяч рублей в Свердловской области увеличат вдвое. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики региона. «Евгений Куйвашев вдвое увеличил выплаты классным руководителям и кураторам студенческих групп в малых городах — с пяти до десяти тысяч рублей. Изменения коснутся почти 17 тысяч педагогов, работающих в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек», — говорится в telegram-канале «Свердловская область». Всего на территории региона находится 68 таких городов. Повышенные выплаты будут получать кураторы 15,4 тысячи школьных классов и 1,5 тысячи студенческих групп. «Для всех них мы сохраним все остальные доплаты и надбавки к заработной плате за счет средств регионального бюджета», — добавил областной министр образования Юрий Биктуганов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям