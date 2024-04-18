18 апреля 2024

Куйвашев вдвое увеличил выплаты учителям в малых городах

© Служба новостей «URA.RU»
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Куйвашев на 1 сентября в Березовском. Свердловская область , учитель, куйвашев евгений, школьная доска, класс, шарики, ученики, школьный класс, воздушные шарики, день знаний, школьники, 1 сентября, школьный кабинет
На повышенные выплаты могут рассчитывать почти 17 тысяч педагогов Фото:

Ежемесячные выплаты классным руководителям и кураторам студенческих групп в городах с населением до 100 тысяч рублей в Свердловской области увеличат вдвое. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики региона.

«Евгений Куйвашев вдвое увеличил выплаты классным руководителям и кураторам студенческих групп в малых городах — с пяти до десяти тысяч рублей. Изменения коснутся почти 17 тысяч педагогов, работающих в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек», — говорится в telegram-канале «Свердловская область».

Всего на территории региона находится 68 таких городов. Повышенные выплаты будут получать кураторы 15,4 тысячи школьных классов и 1,5 тысячи студенческих групп. «Для всех них мы сохраним все остальные доплаты и надбавки к заработной плате за счет средств регионального бюджета», — добавил областной министр образования Юрий Биктуганов.

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Ежемесячные выплаты классным руководителям и кураторам студенческих групп в городах с населением до 100 тысяч рублей в Свердловской области увеличат вдвое. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики региона. «Евгений Куйвашев вдвое увеличил выплаты классным руководителям и кураторам студенческих групп в малых городах — с пяти до десяти тысяч рублей. Изменения коснутся почти 17 тысяч педагогов, работающих в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек», — говорится в telegram-канале «Свердловская область». Всего на территории региона находится 68 таких городов. Повышенные выплаты будут получать кураторы 15,4 тысячи школьных классов и 1,5 тысячи студенческих групп. «Для всех них мы сохраним все остальные доплаты и надбавки к заработной плате за счет средств регионального бюджета», — добавил областной министр образования Юрий Биктуганов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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