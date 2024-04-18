Виновный в гибели женщины житель ЯНАО отделался принудительными работами

19 апреля 2024 в 12:26 Размер текста - 17 +

Мужчина получил два года принудительных работ (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Шурышкарского района ЯНАО признан виновным в нарушении эксплуатации судна, из-за опрокидывания которого погибла женщина. Об этом рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Судом установлено, что в июле 2022 года на реке Малая Обь в Шурышкарском районе ЯНАО обвиняемый управлял незарегистрированным и не прошедшем освидетельствование маломерным судном „Амур-М“», — сообщили на официальном портале ведомства. Пассажиры находились в лодке без спасательных жилетов и после ее опрокидывания, женщина оказалась в воде и утонула. С учетом доводов прокурора, суд назначил мужчине наказание в виде двух лет принудительных работ за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшего гибель человека по неосторожности. Также с него будут удерживать 5% процентов из заработной платы в счет государства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Шурышкарского района ЯНАО признан виновным в нарушении эксплуатации судна, из-за опрокидывания которого погибла женщина. Об этом рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Судом установлено, что в июле 2022 года на реке Малая Обь в Шурышкарском районе ЯНАО обвиняемый управлял незарегистрированным и не прошедшем освидетельствование маломерным судном „Амур-М“», — сообщили на официальном портале ведомства. Пассажиры находились в лодке без спасательных жилетов и после ее опрокидывания, женщина оказалась в воде и утонула. С учетом доводов прокурора, суд назначил мужчине наказание в виде двух лет принудительных работ за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшего гибель человека по неосторожности. Также с него будут удерживать 5% процентов из заработной платы в счет государства.