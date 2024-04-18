Виновный в гибели женщины житель ЯНАО отделался принудительными работами

Житель Шурышкарского района ЯНАО признан виновным в нарушении эксплуатации судна, из-за опрокидывания которого погибла женщина. Об этом рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«Судом установлено, что в июле 2022 года на реке Малая Обь в Шурышкарском районе ЯНАО обвиняемый управлял незарегистрированным и не прошедшем освидетельствование маломерным судном „Амур-М“», — сообщили на официальном портале ведомства. Пассажиры находились в лодке без спасательных жилетов и после ее опрокидывания, женщина оказалась в воде и утонула.
С учетом доводов прокурора, суд назначил мужчине наказание в виде двух лет принудительных работ за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшего гибель человека по неосторожности. Также с него будут удерживать 5% процентов из заработной платы в счет государства.
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Житель Шурышкарского района ЯНАО признан виновным в нарушении эксплуатации судна, из-за опрокидывания которого погибла женщина. Об этом рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Судом установлено, что в июле 2022 года на реке Малая Обь в Шурышкарском районе ЯНАО обвиняемый управлял незарегистрированным и не прошедшем освидетельствование маломерным судном „Амур-М“», — сообщили на официальном портале ведомства. Пассажиры находились в лодке без спасательных жилетов и после ее опрокидывания, женщина оказалась в воде и утонула. С учетом доводов прокурора, суд назначил мужчине наказание в виде двух лет принудительных работ за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшего гибель человека по неосторожности. Также с него будут удерживать 5% процентов из заработной платы в счет государства.