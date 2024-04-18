18 апреля 2024

Виновный в гибели женщины житель ЯНАО отделался принудительными работами

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Мера пресечения Дмитрию Авракову в суде центрального района. Челябинск, клетка, пистолет, тюрьма, полиция, суд, конвой
Мужчина получил два года принудительных работ (архивное фото) Фото:

Житель Шурышкарского района ЯНАО признан виновным в нарушении эксплуатации судна, из-за опрокидывания которого погибла женщина. Об этом рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Судом установлено, что в июле 2022 года на реке Малая Обь в Шурышкарском районе ЯНАО обвиняемый управлял незарегистрированным и не прошедшем освидетельствование маломерным судном „Амур-М“», — сообщили на официальном портале ведомства. Пассажиры находились в лодке без спасательных жилетов и после ее опрокидывания, женщина оказалась в воде и утонула.

С учетом доводов прокурора, суд назначил мужчине наказание в виде двух лет принудительных работ за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшего гибель человека по неосторожности. Также с него будут удерживать 5% процентов из заработной платы в счет государства.

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Житель Шурышкарского района ЯНАО признан виновным в нарушении эксплуатации судна, из-за опрокидывания которого погибла женщина. Об этом рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Судом установлено, что в июле 2022 года на реке Малая Обь в Шурышкарском районе ЯНАО обвиняемый управлял незарегистрированным и не прошедшем освидетельствование маломерным судном „Амур-М“», — сообщили на официальном портале ведомства. Пассажиры находились в лодке без спасательных жилетов и после ее опрокидывания, женщина оказалась в воде и утонула. С учетом доводов прокурора, суд назначил мужчине наказание в виде двух лет принудительных работ за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшего гибель человека по неосторожности. Также с него будут удерживать 5% процентов из заработной платы в счет государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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