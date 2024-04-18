18 апреля 2024

Тюменская облдума переплюнула ХМАО в скромности празднования своего 30-летия

© Служба новостей «URA.RU»
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Здания Тюмени. Иллюстрации. , тюменская областная дума, табличка
Тюменская облдума отпраздновала свой юбилей весьма скромно Фото:

Юбилей Тюменской облдумы прошел еще скромнее, чем в ХМАО. Вместо изначально планируемого фуршета во дворце «Нефтяник» или в ресторане «Август» депутаты скромно перекусили в столовой облдумы. О подробностях юбилея URA.RU сообщили анонимные источники.

«В Югре народных избранников накормили хотя бы рыбными деликатесами и шашлыком, в Тюмени была лишь выпечка, скромные закуски и компот. Концертная программа на торжественной части также была без шика, по большей части обошлись награждениями и поздравительными речами», — рассказывают собеседники агентства.

Ранее URA.RU сообщало о том, что юбилей думы ХМАО прошел в режиме максимальной экономии. 30-й рождения прошел скромно — с фуршетом на шестом этаже Дома правительства, в кабинете, где обычно проходят заседания комитета по бюджету. Депутаты остались недовольны.

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Юбилей Тюменской облдумы прошел еще скромнее, чем в ХМАО. Вместо изначально планируемого фуршета во дворце «Нефтяник» или в ресторане «Август» депутаты скромно перекусили в столовой облдумы. О подробностях юбилея URA.RU сообщили анонимные источники. «В Югре народных избранников накормили хотя бы рыбными деликатесами и шашлыком, в Тюмени была лишь выпечка, скромные закуски и компот. Концертная программа на торжественной части также была без шика, по большей части обошлись награждениями и поздравительными речами», — рассказывают собеседники агентства. Ранее URA.RU сообщало о том, что юбилей думы ХМАО прошел в режиме максимальной экономии. 30-й рождения прошел скромно — с фуршетом на шестом этаже Дома правительства, в кабинете, где обычно проходят заседания комитета по бюджету. Депутаты остались недовольны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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