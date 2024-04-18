Тюменская облдума переплюнула ХМАО в скромности празднования своего 30-летия

Юбилей Тюменской облдумы прошел еще скромнее, чем в ХМАО. Вместо изначально планируемого фуршета во дворце «Нефтяник» или в ресторане «Август» депутаты скромно перекусили в столовой облдумы. О подробностях юбилея URA.RU сообщили анонимные источники.
«В Югре народных избранников накормили хотя бы рыбными деликатесами и шашлыком, в Тюмени была лишь выпечка, скромные закуски и компот. Концертная программа на торжественной части также была без шика, по большей части обошлись награждениями и поздравительными речами», — рассказывают собеседники агентства.
Ранее URA.RU сообщало о том, что юбилей думы ХМАО прошел в режиме максимальной экономии. 30-й рождения прошел скромно — с фуршетом на шестом этаже Дома правительства, в кабинете, где обычно проходят заседания комитета по бюджету. Депутаты остались недовольны.
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Юбилей Тюменской облдумы прошел еще скромнее, чем в ХМАО. Вместо изначально планируемого фуршета во дворце «Нефтяник» или в ресторане «Август» депутаты скромно перекусили в столовой облдумы. О подробностях юбилея URA.RU сообщили анонимные источники. «В Югре народных избранников накормили хотя бы рыбными деликатесами и шашлыком, в Тюмени была лишь выпечка, скромные закуски и компот. Концертная программа на торжественной части также была без шика, по большей части обошлись награждениями и поздравительными речами», — рассказывают собеседники агентства. Ранее URA.RU сообщало о том, что юбилей думы ХМАО прошел в режиме максимальной экономии. 30-й рождения прошел скромно — с фуршетом на шестом этаже Дома правительства, в кабинете, где обычно проходят заседания комитета по бюджету. Депутаты остались недовольны.