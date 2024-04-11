Юбилей думы ХМАО прошел в режиме максимальной экономии. Фото, видео

11 апреля 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Дума ХМАО отметила 30-летие Фото: Елена Антипина @ URA.RU В Ханты-Мансийске отметили юбилей окружной думы. Если 25-летие заксобрания с помпой отмечали в главном концертном зале округа КТЦ «Югра-классик» депутаты и 700 гостей, то 30-й рождения прошел скромно — с фуршетом на 6 этаже Дома правительства, в кабинете, где обычно проходят заседания комитета по бюджету, передает журналист URA.RU. «Приглашенным депутатам предыдущих созывов и парламентариям из Тюмени подарили памятные медали, статуэтки и альбомы, где на множестве групповых фото в числе прочих был запечатлен нынешний спикер Борис Хохряков. На торжественном заседании депутатов наградили благодарственными письмами, почетными грамотами. Почетным гражданином округа стал старейший парламентарий нынешнего, седьмого созыва, — Еремей Айпин. В целом, торжество было скромным. Многие депутаты отмечают, что сейчас не время закатывать пышные банкеты, пока идет СВО», — сообщает корреспондент. Достаточно бюджетными были и ответные подарки гостей — спикер Тюменского областного заксобрания Фуат Сайфитдинов вручил коллегам копию протокола первого заседания совета законодателей «матрешки» и копию картины мансийского художника Константина Панкова «Оленья упряжка». «Если бы оригинал…» — вставила реплику губернатор Наталья Комарова. Но с оригиналом, который хранится в музее имени Соловцова в Тюмени, областные власти расстаться не решились. Думская тусовка была ламповой — все давно друг друга знают, достаточно редко видятся. Многие депутаты ранних созывов давно уехали из региона, но было видно, что успели соскучиться по Югре. Перед заседанием в зале было много объятий и радостных встреч земляков. Ранее URA.RU писало о том, что тюменские депутаты съезжаются на юбилей югорской думы. Приглашения получили также мэр Москвы Сергей Собянин и полпред УрФО Владимир Якушев, однако не смогли приехать. Юбилейная медаль к 30-летию Думы ХМАО Фото: Елена Антипина @ URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийске отметили юбилей окружной думы. Если 25-летие заксобрания с помпой отмечали в главном концертном зале округа КТЦ «Югра-классик» депутаты и 700 гостей, то 30-й рождения прошел скромно — с фуршетом на 6 этаже Дома правительства, в кабинете, где обычно проходят заседания комитета по бюджету, передает журналист URA.RU. «Приглашенным депутатам предыдущих созывов и парламентариям из Тюмени подарили памятные медали, статуэтки и альбомы, где на множестве групповых фото в числе прочих был запечатлен нынешний спикер Борис Хохряков. На торжественном заседании депутатов наградили благодарственными письмами, почетными грамотами. Почетным гражданином округа стал старейший парламентарий нынешнего, седьмого созыва, — Еремей Айпин. В целом, торжество было скромным. Многие депутаты отмечают, что сейчас не время закатывать пышные банкеты, пока идет СВО», — сообщает корреспондент. Достаточно бюджетными были и ответные подарки гостей — спикер Тюменского областного заксобрания Фуат Сайфитдинов вручил коллегам копию протокола первого заседания совета законодателей «матрешки» и копию картины мансийского художника Константина Панкова «Оленья упряжка». «Если бы оригинал…» — вставила реплику губернатор Наталья Комарова. Но с оригиналом, который хранится в музее имени Соловцова в Тюмени, областные власти расстаться не решились. Думская тусовка была ламповой — все давно друг друга знают, достаточно редко видятся. Многие депутаты ранних созывов давно уехали из региона, но было видно, что успели соскучиться по Югре. Перед заседанием в зале было много объятий и радостных встреч земляков. Ранее URA.RU писало о том, что тюменские депутаты съезжаются на юбилей югорской думы. Приглашения получили также мэр Москвы Сергей Собянин и полпред УрФО Владимир Якушев, однако не смогли приехать.