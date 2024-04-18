18 апреля 2024

В Челябинске изношены 70% трамвайных путей

© Служба новостей «URA.RU»
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Тепло, весна. Челябинск, рельсы, трамвайные пути, столбики, улица кирова, трамвай, теплотехнический институт, новый трамвай, старые рельсы, кривые рельсы, перспектива
За 2024 год в Челябинске отремонтируют 10 из 48 километров трамвайных путей Фото:

В Челябинске на начало 2024 года изношены 70% трамвайных путей. Об этом сообщил замдиректора организатора перевозок региона Игорь Абрамовских на пресс-конференции Центра управления регионом (ЦУР).

«Порядка 70% трамвайных путей в Челябинске в изношенном состоянии. В планах на 2024 год отремонтировать порядка десяти километров пути, в 2025 году — порядка 11 км пути», — сообщил Абрамовских. Активным восстановлением рельсов в областном центре занимаются с 2020 года.

С начала 2020 года в Челябинске насчитывалось 50 участков схода рельсов. Тогда в городе начался капитальный ремонт. Как заявил замминистра дорожного хозяйства Александр Егоров, с 2005 по 2020 год развитие трамвайной системы города деградировало.

«С 2005 до 2020 года ремонтировалось всего по 2,8 километра трамвайного пути в год, это очень мало, трамвайная система начала деградировать. Сейчас ремонтируется 9,4 км в год. Идем с опережением планов, чтобы нагнать то отставание, которое было с 2005 года», — сообщил Егоров.

В план на 2024 год включили также модернизацию 20 остановочных платформ и обновление трамвайного парка. Выпуск вагонов на линию в будние дни составляет 140 вагонов, в планах — нарастить объемы до 170. С начала года в Челябинск поставили 141 новый трамвай, еще 60 закупят до конца года. В этот период планируют постепенно заменить старый транспорт так, чтобы число новых вагонов на линии имело значительный перевес.

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В Челябинске на начало 2024 года изношены 70% трамвайных путей. Об этом сообщил замдиректора организатора перевозок региона Игорь Абрамовских на пресс-конференции Центра управления регионом (ЦУР). «Порядка 70% трамвайных путей в Челябинске в изношенном состоянии. В планах на 2024 год отремонтировать порядка десяти километров пути, в 2025 году — порядка 11 км пути», — сообщил Абрамовских. Активным восстановлением рельсов в областном центре занимаются с 2020 года. С начала 2020 года в Челябинске насчитывалось 50 участков схода рельсов. Тогда в городе начался капитальный ремонт. Как заявил замминистра дорожного хозяйства Александр Егоров, с 2005 по 2020 год развитие трамвайной системы города деградировало. «С 2005 до 2020 года ремонтировалось всего по 2,8 километра трамвайного пути в год, это очень мало, трамвайная система начала деградировать. Сейчас ремонтируется 9,4 км в год. Идем с опережением планов, чтобы нагнать то отставание, которое было с 2005 года», — сообщил Егоров. В план на 2024 год включили также модернизацию 20 остановочных платформ и обновление трамвайного парка. Выпуск вагонов на линию в будние дни составляет 140 вагонов, в планах — нарастить объемы до 170. С начала года в Челябинск поставили 141 новый трамвай, еще 60 закупят до конца года. В этот период планируют постепенно заменить старый транспорт так, чтобы число новых вагонов на линии имело значительный перевес.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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