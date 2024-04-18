В Челябинске изношены 70% трамвайных путей

19 апреля 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

За 2024 год в Челябинске отремонтируют 10 из 48 километров трамвайных путей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на начало 2024 года изношены 70% трамвайных путей. Об этом сообщил замдиректора организатора перевозок региона Игорь Абрамовских на пресс-конференции Центра управления регионом (ЦУР). «Порядка 70% трамвайных путей в Челябинске в изношенном состоянии. В планах на 2024 год отремонтировать порядка десяти километров пути, в 2025 году — порядка 11 км пути», — сообщил Абрамовских. Активным восстановлением рельсов в областном центре занимаются с 2020 года. С начала 2020 года в Челябинске насчитывалось 50 участков схода рельсов. Тогда в городе начался капитальный ремонт. Как заявил замминистра дорожного хозяйства Александр Егоров, с 2005 по 2020 год развитие трамвайной системы города деградировало. «С 2005 до 2020 года ремонтировалось всего по 2,8 километра трамвайного пути в год, это очень мало, трамвайная система начала деградировать. Сейчас ремонтируется 9,4 км в год. Идем с опережением планов, чтобы нагнать то отставание, которое было с 2005 года», — сообщил Егоров. В план на 2024 год включили также модернизацию 20 остановочных платформ и обновление трамвайного парка. Выпуск вагонов на линию в будние дни составляет 140 вагонов, в планах — нарастить объемы до 170. С начала года в Челябинск поставили 141 новый трамвай, еще 60 закупят до конца года. В этот период планируют постепенно заменить старый транспорт так, чтобы число новых вагонов на линии имело значительный перевес. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на начало 2024 года изношены 70% трамвайных путей. Об этом сообщил замдиректора организатора перевозок региона Игорь Абрамовских на пресс-конференции Центра управления регионом (ЦУР). «Порядка 70% трамвайных путей в Челябинске в изношенном состоянии. В планах на 2024 год отремонтировать порядка десяти километров пути, в 2025 году — порядка 11 км пути», — сообщил Абрамовских. Активным восстановлением рельсов в областном центре занимаются с 2020 года. С начала 2020 года в Челябинске насчитывалось 50 участков схода рельсов. Тогда в городе начался капитальный ремонт. Как заявил замминистра дорожного хозяйства Александр Егоров, с 2005 по 2020 год развитие трамвайной системы города деградировало. «С 2005 до 2020 года ремонтировалось всего по 2,8 километра трамвайного пути в год, это очень мало, трамвайная система начала деградировать. Сейчас ремонтируется 9,4 км в год. Идем с опережением планов, чтобы нагнать то отставание, которое было с 2005 года», — сообщил Егоров. В план на 2024 год включили также модернизацию 20 остановочных платформ и обновление трамвайного парка. Выпуск вагонов на линию в будние дни составляет 140 вагонов, в планах — нарастить объемы до 170. С начала года в Челябинск поставили 141 новый трамвай, еще 60 закупят до конца года. В этот период планируют постепенно заменить старый транспорт так, чтобы число новых вагонов на линии имело значительный перевес.