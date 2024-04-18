Происшествия Криминал Челябинца, забившего соседа молотком, отправили в колонию 19 апреля 2024 в 12:26 Размер текста - 17 + Челябинца отправили в колонию особого режима на 14 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Курчатовский райсуд Челябинска отправил местного жителя, обвиняемого в убийстве соседа, на 14 лет в колонию особого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Судом вынесен приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд приговорил виновного к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на срок два года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Инцидент произошел в августе 2022 года. Мужчина выпивал с соседом, когда между ними произошел конфликт. В результате он взял молоток и забил им собутыльника. В ходе следствия челябинец не признал вины в инкриминируемом преступлении. По его словам, убийство совершил кто-то другой. При этом доказательства говорили о его причастности к преступлению. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Курчатовский райсуд Челябинска отправил местного жителя, обвиняемого в убийстве соседа, на 14 лет в колонию особого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Судом вынесен приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд приговорил виновного к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на срок два года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Инцидент произошел в августе 2022 года. Мужчина выпивал с соседом, когда между ними произошел конфликт. В результате он взял молоток и забил им собутыльника. В ходе следствия челябинец не признал вины в инкриминируемом преступлении. По его словам, убийство совершил кто-то другой. При этом доказательства говорили о его причастности к преступлению. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям