18 апреля 2024

Челябинца, забившего соседа молотком, отправили в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинца отправили в колонию особого режима на 14 лет Фото:

Курчатовский райсуд Челябинска отправил местного жителя, обвиняемого в убийстве соседа, на 14 лет в колонию особого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Судом вынесен приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд приговорил виновного к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на срок два года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошел в августе 2022 года. Мужчина выпивал с соседом, когда между ними произошел конфликт. В результате он взял молоток и забил им собутыльника. В ходе следствия челябинец не признал вины в инкриминируемом преступлении. По его словам, убийство совершил кто-то другой. При этом доказательства говорили о его причастности к преступлению.

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Курчатовский райсуд Челябинска отправил местного жителя, обвиняемого в убийстве соседа, на 14 лет в колонию особого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Судом вынесен приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд приговорил виновного к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на срок два года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Инцидент произошел в августе 2022 года. Мужчина выпивал с соседом, когда между ними произошел конфликт. В результате он взял молоток и забил им собутыльника. В ходе следствия челябинец не признал вины в инкриминируемом преступлении. По его словам, убийство совершил кто-то другой. При этом доказательства говорили о его причастности к преступлению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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