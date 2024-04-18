18 апреля 2024

В Оренбург из Челябинска ушла вторая фура с помощью жертвам паводка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка конвоя с гуманитарной помощью. Челябинск, гуманитарная помощь, гуманитарный конвой
Депутаты собрали груз для пострадавшего региона Фото:

В Оренбургскую область из Челябинска отправлена фура с водой, средствами личной гигиены, резиновыми сапогами и спальными принадлежностями. Гуманитарный груз депутаты заксобрания региона приобрели на личные средства, сообщили в пресс-службе ЗСО.

«По поручению губернатора к формированию груза подключилось Законодательное собрание. И депутаты, и сотрудники аппарата собрали свои личные средства. Благодарен коллегам за отзывчивость и неравнодушие. Сработали как одна команда! Сегодня мы отправляем 10 тонн питьевой воды. Кроме того, закуплено то, в чем сейчас больше всего нуждаются люди, попавшие зону затопления», — отметил председатель Законодательного собрания области Олег Гербер.

Помимо воды, в фуру загружены 1200 пар резиновых сапог, причем очень высоких, 640 комплектов личной гигиены — от ватных палочек до бритвенных станков, шампуней и зубных щеток. А также 1400 комплектов постельного белья.

Гербер подчеркнул, что гуманитарная помощь сформирована от всех сотрудников и партий, представленных в заксобрании. Сбор гуманитарной помощи пострадавшим от паводка регионам продолжится.

Отправка гуманитарной помощи проходит по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. На призыв главы региона откликнулись волонтерские и благотворительные организации области и простые жители региона. Первая фура с 20 тоннами питьевой воды отправилась в Оренбург 12 апреля.

Олег Гербер сообщил, какие вещи входят в гумпомощь
Олег Гербер сообщил, какие вещи входят в гумпомощь
Фото:
Волонтеры грузят необходимые пострадавшим вещи в машину
Волонтеры грузят необходимые пострадавшим вещи в машину
Фото:
По-прежнему жители Оренбуржья нуждаются в питьевой воде
По-прежнему жители Оренбуржья нуждаются в питьевой воде
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Оренбургскую область из Челябинска отправлена фура с водой, средствами личной гигиены, резиновыми сапогами и спальными принадлежностями. Гуманитарный груз депутаты заксобрания региона приобрели на личные средства, сообщили в пресс-службе ЗСО. «По поручению губернатора к формированию груза подключилось Законодательное собрание. И депутаты, и сотрудники аппарата собрали свои личные средства. Благодарен коллегам за отзывчивость и неравнодушие. Сработали как одна команда! Сегодня мы отправляем 10 тонн питьевой воды. Кроме того, закуплено то, в чем сейчас больше всего нуждаются люди, попавшие зону затопления», — отметил председатель Законодательного собрания области Олег Гербер. Помимо воды, в фуру загружены 1200 пар резиновых сапог, причем очень высоких, 640 комплектов личной гигиены — от ватных палочек до бритвенных станков, шампуней и зубных щеток. А также 1400 комплектов постельного белья. Гербер подчеркнул, что гуманитарная помощь сформирована от всех сотрудников и партий, представленных в заксобрании. Сбор гуманитарной помощи пострадавшим от паводка регионам продолжится. Отправка гуманитарной помощи проходит по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. На призыв главы региона откликнулись волонтерские и благотворительные организации области и простые жители региона. Первая фура с 20 тоннами питьевой воды отправилась в Оренбург 12 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...