Общество В Оренбург из Челябинска ушла вторая фура с помощью жертвам паводка. Фото 19 апреля 2024 в 12:37 Размер текста - 17 + Депутаты собрали груз для пострадавшего региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Оренбургскую область из Челябинска отправлена фура с водой, средствами личной гигиены, резиновыми сапогами и спальными принадлежностями. Гуманитарный груз депутаты заксобрания региона приобрели на личные средства, сообщили в пресс-службе ЗСО. «По поручению губернатора к формированию груза подключилось Законодательное собрание. И депутаты, и сотрудники аппарата собрали свои личные средства. Благодарен коллегам за отзывчивость и неравнодушие. Сработали как одна команда! Сегодня мы отправляем 10 тонн питьевой воды. Кроме того, закуплено то, в чем сейчас больше всего нуждаются люди, попавшие зону затопления», — отметил председатель Законодательного собрания области Олег Гербер. Помимо воды, в фуру загружены 1200 пар резиновых сапог, причем очень высоких, 640 комплектов личной гигиены — от ватных палочек до бритвенных станков, шампуней и зубных щеток. А также 1400 комплектов постельного белья. Гербер подчеркнул, что гуманитарная помощь сформирована от всех сотрудников и партий, представленных в заксобрании. Сбор гуманитарной помощи пострадавшим от паводка регионам продолжится. Отправка гуманитарной помощи проходит по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. На призыв главы региона откликнулись волонтерские и благотворительные организации области и простые жители региона. Первая фура с 20 тоннами питьевой воды отправилась в Оренбург 12 апреля. Олег Гербер сообщил, какие вещи входят в гумпомощь Фото: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области Волонтеры грузят необходимые пострадавшим вещи в машину Фото: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области По-прежнему жители Оренбуржья нуждаются в питьевой воде Фото: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Оренбургскую область из Челябинска отправлена фура с водой, средствами личной гигиены, резиновыми сапогами и спальными принадлежностями. Гуманитарный груз депутаты заксобрания региона приобрели на личные средства, сообщили в пресс-службе ЗСО. «По поручению губернатора к формированию груза подключилось Законодательное собрание. И депутаты, и сотрудники аппарата собрали свои личные средства. Благодарен коллегам за отзывчивость и неравнодушие. Сработали как одна команда! Сегодня мы отправляем 10 тонн питьевой воды. Кроме того, закуплено то, в чем сейчас больше всего нуждаются люди, попавшие зону затопления», — отметил председатель Законодательного собрания области Олег Гербер. Помимо воды, в фуру загружены 1200 пар резиновых сапог, причем очень высоких, 640 комплектов личной гигиены — от ватных палочек до бритвенных станков, шампуней и зубных щеток. А также 1400 комплектов постельного белья. Гербер подчеркнул, что гуманитарная помощь сформирована от всех сотрудников и партий, представленных в заксобрании. Сбор гуманитарной помощи пострадавшим от паводка регионам продолжится. Отправка гуманитарной помощи проходит по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. На призыв главы региона откликнулись волонтерские и благотворительные организации области и простые жители региона. Первая фура с 20 тоннами питьевой воды отправилась в Оренбург 12 апреля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям