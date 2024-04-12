Челябинская область оправила первую машину с помощью оренбуржцам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы

В Оренбург из Челябинска 12 апреля отправилась фура с 20 тоннами питьевой воды. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU.

«Многие знают, с какими трагическими событиями столкнулись наши соседи в Оренбургской области. Небывалый паводок уже принес много трудностей тысячам людей. У наших регионов много связей — родственных, дружеских, экономических. Тоже столкнулись с паводком, пусть и меньшего масштаба. И мы не могли остаться в стороне, это не в нашем характере. Сегодня отправляем в Орск первый груз с помощью. В нем самое нужное сейчас — питьевая вода», — сообщил губернатор Алексей Текслер.

Текслер поблагодарил за участие в формировании груза отделение партии «Единая Россия», некоммерческие организации, предпринимателей. Он подчеркнул, что регион будет оказывать помощь Оренбуржью и дальше.

Участие в формировании и отправке помощи принял первый вице-спикер заксобрания региона Денис Моисеев. Он подчеркнул, что груз формируется исходя из потребностей жителей пострадавших Оренбурга и Орска.

«Первое, что назвали люди — это питьевая вода. Воды там много, но ни пить ее, ни готовить на ней пищу нельзя. Поэтому мы отправляем первую машину с помощью для жителей Оренбуржья. В ней 20 тонн питьевой воды», — сообщил Моисеев.

Моисеев отметил, что постоянно находится на связи с пострадавшим регионом. Исходя из потребностей его жителей, комплектуется вторая машина со всем необходимым.

В результате паводков в Оренбургской области подтоплено 12 тысяч жилых домов и более 14 тысяч приусадебных участков. Губернатор региона Денис Паслер отметил, что ущерб от наводнений превысил 40 миллиардов рублей. Количество подтопленных домов может еще увеличиться.

Самое необходимое сейчас — это вода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Участие в отправке груза принял первый вице-спикер ЗСО Денис Моисеев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU