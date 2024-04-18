18 апреля 2024

Как в Ишиме за пять дней изменился уровень воды в реке Ишим. Инфографика

Вода в реке у города Ишим стремительно прибывает: +463 см с начала недели
© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень воды стремительно растет, до критической точки осталось 100 см Фото:
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Уровень воды в реке Ишим на контрольной точке в Ишиме с понедельника 15 апреля и до 12:00 19 апреля вырос на 463 сантиметра, составив 750 сантиметров. Это следует из данных, публикуемых информационным центром правительства Тюменской области.

«Река Ишим, уровень воды в Ишиме 15 апреля: 287 см. Уровень на 12:00 19 апреля: 750 см», — сообщает инфоцентр.

Таким образом, с начала недели река выросла на 463 см. Ожидается, что к вечеру 19 апреля показатель вырастет еще больше.

Критической точкой уровня воды в Ишиме считается 850 см, то есть до нее осталось 100 см. При этом, за последние сутки вода выросла на 267 см.

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Уровень воды в реке Ишим на контрольной точке в Ишиме с понедельника 15 апреля и до 12:00 19 апреля вырос на 463 сантиметра, составив 750 сантиметров. Это следует из данных, публикуемых информационным центром правительства Тюменской области. «Река Ишим, уровень воды в Ишиме 15 апреля: 287 см. Уровень на 12:00 19 апреля: 750 см», — сообщает инфоцентр. Таким образом, с начала недели река выросла на 463 см. Ожидается, что к вечеру 19 апреля показатель вырастет еще больше. Критической точкой уровня воды в Ишиме считается 850 см, то есть до нее осталось 100 см. При этом, за последние сутки вода выросла на 267 см.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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