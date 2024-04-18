Уровень воды в реке Ишим на контрольной точке в Ишиме с понедельника 15 апреля и до 12:00 19 апреля вырос на 463 сантиметра, составив 750 сантиметров. Это следует из данных, публикуемых информационным центром правительства Тюменской области.
«Река Ишим, уровень воды в Ишиме 15 апреля: 287 см. Уровень на 12:00 19 апреля: 750 см», — сообщает инфоцентр.
Таким образом, с начала недели река выросла на 463 см. Ожидается, что к вечеру 19 апреля показатель вырастет еще больше.
Критической точкой уровня воды в Ишиме считается 850 см, то есть до нее осталось 100 см. При этом, за последние сутки вода выросла на 267 см.
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Уровень воды в реке Ишим на контрольной точке в Ишиме с понедельника 15 апреля и до 12:00 19 апреля вырос на 463 сантиметра, составив 750 сантиметров. Это следует из данных, публикуемых информационным центром правительства Тюменской области. «Река Ишим, уровень воды в Ишиме 15 апреля: 287 см. Уровень на 12:00 19 апреля: 750 см», — сообщает инфоцентр. Таким образом, с начала недели река выросла на 463 см. Ожидается, что к вечеру 19 апреля показатель вырастет еще больше. Критической точкой уровня воды в Ишиме считается 850 см, то есть до нее осталось 100 см. При этом, за последние сутки вода выросла на 267 см.