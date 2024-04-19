Наводнение в Курганской области длится две недели
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В Курганской области вторую неделю бушует масштабный паводок. Некоторые населенные пункты накрывает водой, трассы закрывают для движения, а жителей региона продолжают эвакуировать. В Кургане также заметили протечку в некоторых дамбах, а уровень воды в Тоболе уже преодолел свой рекорд, поставленный 30 лет назад. Из-за масштабного наводнения Курганскую область уже прозвали Венецией. Редакция URA.RU собрала фотографии корреспондентов, чтобы показать, как прошло 19 апреля в регионе.
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