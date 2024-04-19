Затопленный мост в Вороновке и ушедшие под воду машины в Кургане. Фоторепортаж

В Курганской области из-за наводнения люди теряют автомобили

19 апреля 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Наводнение в Курганской области длится две недели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области вторую неделю бушует масштабный паводок. Некоторые населенные пункты накрывает водой, трассы закрывают для движения, а жителей региона продолжают эвакуировать. В Кургане также заметили протечку в некоторых дамбах, а уровень воды в Тоболе уже преодолел свой рекорд, поставленный 30 лет назад. Из-за масштабного наводнения Курганскую область уже прозвали Венецией. Редакция URA.RU собрала фотографии корреспондентов, чтобы показать, как прошло 19 апреля в регионе. В садоводстве под Кировским мостом снесло дом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курганцы наблюдают за наводнением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подвесной мост в Вороновке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Машина в курганском садоводстве ушла под воду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кулацком жители вышли смотреть на дамбу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спасатели оценивают обстановку в курганском микрорайоне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцы в сапогах гуляют по воде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Паводок настигает курганские села Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В садоводствах отсыпают дамбы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В курганском микрорайоне топит улицы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В воде возле Омского моста плавают острова мусора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дома в курганских дачах начинает затапливать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Первые этажи домов ушли под воду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курганцы отстроили дамбу в Кулацком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Газель» столкнулась с «Водным миром» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области вторую неделю бушует масштабный паводок. Некоторые населенные пункты накрывает водой, трассы закрывают для движения, а жителей региона продолжают эвакуировать. В Кургане также заметили протечку в некоторых дамбах, а уровень воды в Тоболе уже преодолел свой рекорд, поставленный 30 лет назад. Из-за масштабного наводнения Курганскую область уже прозвали Венецией. Редакция URA.RU собрала фотографии корреспондентов, чтобы показать, как прошло 19 апреля в регионе.