Затопленный мост в Вороновке и ушедшие под воду машины в Кургане. Фоторепортаж

В Курганской области из-за наводнения люди теряют автомобили
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Затопленные снт за Кировским мостом. Курган
Наводнение в Курганской области длится две недели Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области вторую неделю бушует масштабный паводок. Некоторые населенные пункты накрывает водой, трассы закрывают для движения, а жителей региона продолжают эвакуировать. В Кургане также заметили протечку в некоторых дамбах, а уровень воды в Тоболе уже преодолел свой рекорд, поставленный 30 лет назад. Из-за масштабного наводнения Курганскую область уже прозвали Венецией. Редакция URA.RU собрала фотографии корреспондентов, чтобы показать, как прошло 19 апреля в регионе.

В садоводстве под Кировским мостом снесло дом
В садоводстве под Кировским мостом снесло дом
Фото:
Дамба и затопленные снт вдоль улицы Гагарина. Курган
Курганцы наблюдают за наводнением
Фото:
Подвесной мост в Вороновке. Курган
Подвесной мост в Вороновке
Фото:
Машина в курганском садоводстве ушла под воду
Машина в курганском садоводстве ушла под воду
Фото:
Микрорайон Кулацкий, район дамбы. Курган
В Кулацком жители вышли смотреть на дамбу
Фото:
Микрорайон Кулацкий, район дамбы. Курган
Спасатели оценивают обстановку в курганском микрорайоне
Фото:
Дамба и затопленные снт вдоль улицы Гагарина. Курган
Курганцы в сапогах гуляют по воде
Фото:
Паводок настигает курганские села
Паводок настигает курганские села
Фото:
Дамба и затопленные снт вдоль улицы Гагарина. Курган
В садоводствах отсыпают дамбы
Фото:
Микрорайон Кулацкий, район дамбы. Курган
В курганском микрорайоне топит улицы
Фото:
Половодье в районе Омского моста. Курган
В воде возле Омского моста плавают острова мусора
Фото:
Дома в курганских дачах начинает затапливать
Дома в курганских дачах начинает затапливать
Фото:
Первые этажи домов ушли под воду
Первые этажи домов ушли под воду
Фото:
Курганцы отстроили дамбу в Кулацком
Курганцы отстроили дамбу в Кулацком
Фото:
Дамба и затопленные снт вдоль улицы Гагарина. Курган
«Газель» столкнулась с «Водным миром»
Фото:

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В Курганской области вторую неделю бушует масштабный паводок. Некоторые населенные пункты накрывает водой, трассы закрывают для движения, а жителей региона продолжают эвакуировать. В Кургане также заметили протечку в некоторых дамбах, а уровень воды в Тоболе уже преодолел свой рекорд, поставленный 30 лет назад. Из-за масштабного наводнения Курганскую область уже прозвали Венецией. Редакция URA.RU собрала фотографии корреспондентов, чтобы показать, как прошло 19 апреля в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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