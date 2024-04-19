Председатель парламента Чечни Даудов стал генерал-майором

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XVI съезд Единой России, второй день. Москва, лорд, даудов магомет
Магомед Даудов (на фото) активно курирует Оперштаб Чечни, сказал Рамзан Кадыров Фото:

Главе парламента Чеченской Республики Магомеду Даудову присвоено воинское звание генерал-майора. Об этом сообщил президент Чечни Рамзан Кадыров. Ранее Даудов был генерал-майором МВД.

«Друзья, указом Президента РФ № 265с от 16 апреля 2024 года <…> председателю парламента ЧР генерал-майору внутренней службы Магомеду Даудову присвоено воинское звание „Генерал-майор“», — написал Рамзан Кадыров у себя в telegram-канале. Уточняется, что Даудов стал генералом МВД Чечни в августе 2023 года.

Глава республики отметил, что помимо законотворческой деятельности спикер парламента активно курирует Оперштаб региона по вопросам проведения спецоперации на Украине. Оперативный штаб Чечни занимается обеспечением военных и сотрудников силовых структур.

Спикером чеченского парламента будущий генерал-майор стал в июле 2015 года. До этого он руководил администрацией лидера Чечни.

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Главе парламента Чеченской Республики Магомеду Даудову присвоено воинское звание генерал-майора. Об этом сообщил президент Чечни Рамзан Кадыров. Ранее Даудов был генерал-майором МВД. «Друзья, указом Президента РФ № 265с от 16 апреля 2024 года <…> председателю парламента ЧР генерал-майору внутренней службы Магомеду Даудову присвоено воинское звание „Генерал-майор“», — написал Рамзан Кадыров у себя в telegram-канале. Уточняется, что Даудов стал генералом МВД Чечни в августе 2023 года. Глава республики отметил, что помимо законотворческой деятельности спикер парламента активно курирует Оперштаб региона по вопросам проведения спецоперации на Украине. Оперативный штаб Чечни занимается обеспечением военных и сотрудников силовых структур. Спикером чеченского парламента будущий генерал-майор стал в июле 2015 года. До этого он руководил администрацией лидера Чечни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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