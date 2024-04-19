Председатель парламента Чечни Даудов стал генерал-майором

Главе парламента Чеченской Республики Магомеду Даудову присвоено воинское звание генерал-майора. Об этом сообщил президент Чечни Рамзан Кадыров. Ранее Даудов был генерал-майором МВД.
«Друзья, указом Президента РФ № 265с от 16 апреля 2024 года <…> председателю парламента ЧР генерал-майору внутренней службы Магомеду Даудову присвоено воинское звание „Генерал-майор“», — написал Рамзан Кадыров у себя в telegram-канале. Уточняется, что Даудов стал генералом МВД Чечни в августе 2023 года.
Глава республики отметил, что помимо законотворческой деятельности спикер парламента активно курирует Оперштаб региона по вопросам проведения спецоперации на Украине. Оперативный штаб Чечни занимается обеспечением военных и сотрудников силовых структур.
Спикером чеченского парламента будущий генерал-майор стал в июле 2015 года. До этого он руководил администрацией лидера Чечни.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Главе парламента Чеченской Республики Магомеду Даудову присвоено воинское звание генерал-майора. Об этом сообщил президент Чечни Рамзан Кадыров. Ранее Даудов был генерал-майором МВД. «Друзья, указом Президента РФ № 265с от 16 апреля 2024 года <…> председателю парламента ЧР генерал-майору внутренней службы Магомеду Даудову присвоено воинское звание „Генерал-майор“», — написал Рамзан Кадыров у себя в telegram-канале. Уточняется, что Даудов стал генералом МВД Чечни в августе 2023 года. Глава республики отметил, что помимо законотворческой деятельности спикер парламента активно курирует Оперштаб региона по вопросам проведения спецоперации на Украине. Оперативный штаб Чечни занимается обеспечением военных и сотрудников силовых структур. Спикером чеченского парламента будущий генерал-майор стал в июле 2015 года. До этого он руководил администрацией лидера Чечни.