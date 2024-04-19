Из-за разросшихся елей вид на памятник Ленину был затруднен Фото: Илья Московец © URA.RU

В поселке Лазурный Красноармейского района (Челябинская область) спилили многолетние ели ради переноса памятника Ленину. Об этом жители поселка сообщили в соцсетях 19 апреля.

«Поселок Лазурный, Красноармейский район. В нашем поселке срубили красивые ели, украшающие центр поселка. Все люди в шоке! Нет ни экспертизы по деревьям, ни согласования с жителями, этим елям больше 40 лет!» — написала местная жительница в группе «А.Л. Текслер, помоги!» во «Вконтакте».

В администрации поселка URA.RU ответили, что жители не только были извещены о предстоящем сносе деревьев, но и выступили его инициаторами. Более того, утверждается, что именно жители разработали проект переноса памятника.

«В рамках программы „Инициативного бюджетирования“ группа жителей выступила с инициативой переноса памятника Ленину от клуба, где он находится, к администрации. Проект предусматривал снос елей. В прошлом году инициативная группа разработала проект, в этом — администрация разыграла тендер, теперь подрядчик приступил к его реализации», — сообщил по телефону глава сельского поселения Максим Кокшаров.

По словам Кокшарова, за проект было организовано голосование в пабликах мэрии и поселкового совета депутатов. Большинством голосов жители его поддержали. На месте снесенных елей и перенесенного памятника появятся спортивная и детская площадки, а также зона отдыха.

Судя по фото, перенос памятника без сноса елей был невозможен Фото: сообщестов «А.Л. Текслер, помоги» во «Вконтакте» https://vk.com/tekslerpomogi?w=wall-173961957_315520