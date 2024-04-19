В поселке Лазурный Красноармейского района (Челябинская область) спилили многолетние ели ради переноса памятника Ленину. Об этом жители поселка сообщили в соцсетях 19 апреля.
«Поселок Лазурный, Красноармейский район. В нашем поселке срубили красивые ели, украшающие центр поселка. Все люди в шоке! Нет ни экспертизы по деревьям, ни согласования с жителями, этим елям больше 40 лет!» — написала местная жительница в группе «А.Л. Текслер, помоги!» во «Вконтакте».
В администрации поселка URA.RU ответили, что жители не только были извещены о предстоящем сносе деревьев, но и выступили его инициаторами. Более того, утверждается, что именно жители разработали проект переноса памятника.
«В рамках программы „Инициативного бюджетирования“ группа жителей выступила с инициативой переноса памятника Ленину от клуба, где он находится, к администрации. Проект предусматривал снос елей. В прошлом году инициативная группа разработала проект, в этом — администрация разыграла тендер, теперь подрядчик приступил к его реализации», — сообщил по телефону глава сельского поселения Максим Кокшаров.
По словам Кокшарова, за проект было организовано голосование в пабликах мэрии и поселкового совета депутатов. Большинством голосов жители его поддержали. На месте снесенных елей и перенесенного памятника появятся спортивная и детская площадки, а также зона отдыха.
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