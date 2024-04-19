Из-за водохранилищ Казахстана в Кургане ожидают рост Тобола более, чем на метр

19 апреля 2024 в 13:36 Размер текста - 17 +

Тобол рискует вырасти еще на один метр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Главное управление МЧС России по Курганской области опубликовали прогноз подъема уровня воды в реке Тобол. По информации от спасателей, река может вырасти почти на метр. Причиной этому станут пропуски с водохранилищ Казахстана. «В ближайшие сутки на реке Тобол у Кургана продолжится подъем уровня воды. В связи с прохождением волны увеличенных пропусков с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по Тоболу в Кургане, а также в Белозерском и Кетовском округах ожидается интенсивный рост уровня воды с динамикой +25, +110 см», — указано на официальном сайте ГУ МЧС России по Курганской области. URA.RU ежедневно ведет онлайн-трансляцию, в которой сообщаются важные и актуальные события, связанные с масштабным паводком в Курганской области. Местные власти пытаются предотвратить порыв дамбы и затопление города в трех микрорайонах — Восточном, Малом Чаусово и Вороновке. Уровень Тобола в городе продолжает расти. Вода уже добралась и до Белозерского округа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главное управление МЧС России по Курганской области опубликовали прогноз подъема уровня воды в реке Тобол. По информации от спасателей, река может вырасти почти на метр. Причиной этому станут пропуски с водохранилищ Казахстана. «В ближайшие сутки на реке Тобол у Кургана продолжится подъем уровня воды. В связи с прохождением волны увеличенных пропусков с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по Тоболу в Кургане, а также в Белозерском и Кетовском округах ожидается интенсивный рост уровня воды с динамикой +25, +110 см», — указано на официальном сайте ГУ МЧС России по Курганской области. URA.RU ежедневно ведет онлайн-трансляцию, в которой сообщаются важные и актуальные события, связанные с масштабным паводком в Курганской области. Местные власти пытаются предотвратить порыв дамбы и затопление города в трех микрорайонах — Восточном, Малом Чаусово и Вороновке. Уровень Тобола в городе продолжает расти. Вода уже добралась и до Белозерского округа.