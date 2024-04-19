Мишустин оценил работу Минздрава РФ и напомнил, что важнее цифр

Глава Правительства открыл коллегию Минздрава, сделав ряд важных заявлений

19 апреля 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Число обращений в медицинские учреждения превышает 1 млрд в год, отметил Мишустин в своем обращении Фото: Георгий Бергал © URA.RU Благодаря самоотверженному труду медиков Россия достигла рекордного показателя продолжительности жизни — 73,5 года. До 2030 года появятся новые программы здравоохранения, ежегодно на них будет направляться 11,5 млрд рублей, а Минздраву необходимо учитывать в своей работе не только цифры и нормативы. Об этом в ходе своего обращения к Минздраву 19 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Спасибо за очень ответственный и непростой труд. За вашу верность профессии, за внимательное отношение к окружающим, за заботу о тех, кто в ней нуждается. Благодаря усилиям всего медицинского сообщества удалось достичь существенного результата», — поблагодарил Мишустин Минздрав и всех медицинских работников. Цитата приведена на официальном сайте правительства РФ. Новость по теме В России дети с редкими заболеваниями смогут быстрее получить лекарства Продолжительность жизни россиян обновила рекорд и составила 73,5 года, чему способствовал самоотверженный труд медиков и возможность граждан обратиться в ведущие федеральные медицинские центры, не только по месту жительства. Число обращений в медицинские учреждения первичного звена ежегодно превышает один миллиард, а на модернизацию таких учреждений направлено 400 млрд рублей. Приоритетом для Минздрава остается подготовка кадров. По программе «Земский фельдшер» подъемные средства получили 6,5 тысяч человек. «С марта мы повысили их для сотрудников первичного звена, которые трудятся в сельской местности, районных центрах, малых городах. А с 1 апреля на выплаты по окладам медработников будет направляться не менее половины фондов заработной платы организаций», — рассказал Мишустин. В заключении Мишустин отметил важность не статистики и будущих планов, а обратной связи медиков и пациентов для развития российской медицины. «Здесь очень важно опираться на обратную связь от граждан и специалистов больниц и поликлиник. Обязательно учитывать их мнение. Не бояться обратной связи», — поставил задачу Мишустин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Благодаря самоотверженному труду медиков Россия достигла рекордного показателя продолжительности жизни — 73,5 года. До 2030 года появятся новые программы здравоохранения, ежегодно на них будет направляться 11,5 млрд рублей, а Минздраву необходимо учитывать в своей работе не только цифры и нормативы. Об этом в ходе своего обращения к Минздраву 19 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Спасибо за очень ответственный и непростой труд. За вашу верность профессии, за внимательное отношение к окружающим, за заботу о тех, кто в ней нуждается. Благодаря усилиям всего медицинского сообщества удалось достичь существенного результата», — поблагодарил Мишустин Минздрав и всех медицинских работников. Цитата приведена на официальном сайте правительства РФ. Продолжительность жизни россиян обновила рекорд и составила 73,5 года, чему способствовал самоотверженный труд медиков и возможность граждан обратиться в ведущие федеральные медицинские центры, не только по месту жительства. Число обращений в медицинские учреждения первичного звена ежегодно превышает один миллиард, а на модернизацию таких учреждений направлено 400 млрд рублей. Приоритетом для Минздрава остается подготовка кадров. По программе «Земский фельдшер» подъемные средства получили 6,5 тысяч человек. «С марта мы повысили их для сотрудников первичного звена, которые трудятся в сельской местности, районных центрах, малых городах. А с 1 апреля на выплаты по окладам медработников будет направляться не менее половины фондов заработной платы организаций», — рассказал Мишустин. В заключении Мишустин отметил важность не статистики и будущих планов, а обратной связи медиков и пациентов для развития российской медицины. «Здесь очень важно опираться на обратную связь от граждан и специалистов больниц и поликлиник. Обязательно учитывать их мнение. Не бояться обратной связи», — поставил задачу Мишустин.