Ушла из жизни основательница популярной в Сургуте кондитерской сети

В Сургуте умерла основательница бренда «Кешка-сладкоежка» Валерия Пахтаева
19 апреля скончалась основательница популярной в Сургуте (ХМАО) кондитерской сети «Кешка-сладкоежка» Валерия Пахтаева. Сообщение об этом опубликовано на сайте Sitv.ru.
«Не стало известного не только в Сургуте, но и во всей Югре предпринимателя, основательницы кондитерской „Кешка-сладкоежка“ Валерии Пахтаевой», — говорится в сообщении. Пахтеева основала бизнес в 1990-х годах. Кондитерская сеть «Кешка-сладкоежка» и по сей день считается одним из самых популярных брендов в Сургуте.
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