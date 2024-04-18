18 апреля 2024

Ушла из жизни основательница популярной в Сургуте кондитерской сети

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В Сургуте умерла основательница бренда «Кешка-сладкоежка» Валерия Пахтаева Фото:

19 апреля скончалась основательница популярной в Сургуте (ХМАО) кондитерской сети «Кешка-сладкоежка» Валерия Пахтаева. Сообщение об этом опубликовано на сайте Sitv.ru.

«Не стало известного не только в Сургуте, но и во всей Югре предпринимателя, основательницы кондитерской „Кешка-сладкоежка“ Валерии Пахтаевой», — говорится в сообщении. Пахтеева основала бизнес в 1990-х годах. Кондитерская сеть «Кешка-сладкоежка» и по сей день считается одним из самых популярных брендов в Сургуте.

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19 апреля скончалась основательница популярной в Сургуте (ХМАО) кондитерской сети «Кешка-сладкоежка» Валерия Пахтаева. Сообщение об этом опубликовано на сайте Sitv.ru. «Не стало известного не только в Сургуте, но и во всей Югре предпринимателя, основательницы кондитерской „Кешка-сладкоежка“ Валерии Пахтаевой», — говорится в сообщении. Пахтеева основала бизнес в 1990-х годах. Кондитерская сеть «Кешка-сладкоежка» и по сей день считается одним из самых популярных брендов в Сургуте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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