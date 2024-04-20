Жителей Белозерского округа начали эвакуировать из-за подтопления

В деревне Кошкино Белозерского округа Курганской области началась экстренная эвакуация из-за подтопления. Местные власти призвали жителей нескольких населенных пунктов немедленно покинуть свои дома. Данная информация размещена в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
«В деревне Кошкино Белозерского округа вода уже подошла к домам! Просим всех жителей Редькино, Русаково, Говорухино, Рычково, Кошкино и Иковского незамедлительно эвакуироваться», — сообщают представители местной администрации.
Жителям пострадавших от подтопления районов предоставлен пункт временного размещения. Он организован в Светлодольской школе, расположенной по адресу: село Светлый Дол, улица переулок Школьный, дом 1.
Ранее на сайте URA.RU сообщалось о повышении уровня воды в реках Белозерского округа и возможном риске подтопления. Местные власти уже принимали меры предосторожности и информировали население о возможной угрозе. Следите за актуальными событиям о паводке в онлайн-трансляции URA.RU.
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В деревне Кошкино Белозерского округа Курганской области началась экстренная эвакуация из-за подтопления. Местные власти призвали жителей нескольких населенных пунктов немедленно покинуть свои дома. Данная информация размещена в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «В деревне Кошкино Белозерского округа вода уже подошла к домам! Просим всех жителей Редькино, Русаково, Говорухино, Рычково, Кошкино и Иковского незамедлительно эвакуироваться», — сообщают представители местной администрации. Жителям пострадавших от подтопления районов предоставлен пункт временного размещения. Он организован в Светлодольской школе, расположенной по адресу: село Светлый Дол, улица переулок Школьный, дом 1. Ранее на сайте URA.RU сообщалось о повышении уровня воды в реках Белозерского округа и возможном риске подтопления. Местные власти уже принимали меры предосторожности и информировали население о возможной угрозе. Следите за актуальными событиям о паводке в онлайн-трансляции URA.RU.